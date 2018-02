Ristorante nel Bosco, bambini camerieri per i genitori a Vico d'Elsa

Luci soffuse e tavole imbandite nella scuola dell'infanzia di Vico d'Elsa come in un vero e proprio ristorante. Si è tenuta per la prima volta, nello spazio del refettorio e in parte nelle aule, la cena al "Ristorante nel Bosco", organizzata dalle insegnanti della scuola aperta alle famiglie. Un momento speciale in cui i genitori sono stati deliziati con i piatti della tradizione toscana e i loro bimbi, nei panni di camerieri attenti e puntuali, hanno distribuito le portate tra i tavoli. “Una bella iniziativa - ha dichiarato il sindaco Giacomo Trentanovi - che aiuta a crescere e a condividere, anche al di fuori del tempo scolastico”.

ll rituale del pranzo, una delle occasioni di convivialità e condivisione più significative della giornata scolastica, diventa un percorso educativo e sociale di alto valore costruito insieme ai protagonisti dell’iniziativa: i camerieri in erba. Attenzione, equilibrio, curiosità e rispetto per ciò che si porta a tavola e i bisogni del compagno, questi i temi del progetto messo in campo dalla scuola dell’infanzia di Vico d’Elsa. “I bambini – spiegano le insegnanti - scelti a turno ogni settimana predispongono il pranzo occupandosi di tutte le fasi che interessano questo momento specifico e dunque l’apparecchiatura della tavola, lo sporzionamento e il rimettere a posto”. Un’attività articolata che si pone molteplici obiettivi sia nei confronti di chi compie l’azione sia di chi la riceve. “Grazie al lavoro e alla sensibilità delle insegnanti – commenta il sindaco – il progetto mira a promuovere l’autonomia dei bambini e a rendere il momento del pranzo un’occasione di benessere in grado di favorire la conversazione e le relazioni sociali, stimolare la curiosità verso l’assaggio, contribuire ad accrescere consapevolezza negli studenti sul valore del cibo e di come si mangia, evitando sprechi e misurando i propri bisogni e quelli dei compagni”.

Fonte: Comune di Barberino Val d'Elsa - Ufficio Stampa

