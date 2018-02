Vaccini prenotabili in farmacia: sperimentazione a Pistoia

Le vaccinazioni obbligatorie si possono prenotare anche nelle Farmacie Comunali di Pistoia, Quarrata, Larciano e Agliana. E’ partito il progetto sperimentale che in base all’esisto che avrà sarà esteso anche alle farmacie private. Il progetto è già attivo da tempo per le farmacie pubbliche e private dell’area fiorentina e sarà allargato anche ai territori di Empoli e Prato.

Per Alessio Poli, amministratore unico Far.com. spa –coordinatore regionale farmacie pubbliche Cispel Toscana -è stato compiuto un ulteriore sforzo per andare incontro alle esigenze del cittadino. Oltre al servizio Cup di prenotazione delle visite specialistiche c’è anche la possibilità di prenotare le vaccinazioni obbligatorie durante tutta la settimana. Poli, ha inoltre aggiunto, che le farmacie pubbliche sono sempre più integrate con il Servizio Sanitario Nazionale a garanzia della massima accessibilità ai servizi.

Cresce anche il numero dei cittadini che utilizza le farmacie, private e pubbliche, come punto Cup. Nel secondo semestre del 2017 sono stati 283.719 cittadini (32.941 a Empoli; 201.537 a Firenze; 10.291 a Pistoia; 38.950 a Prato) che si sono rivolti alle farmacie per prenotare una prestazione sanitaria (visita specialistica o indagini diagnostiche).

Complessivamente 230.491 cittadini si sono rivolti alle farmacie private e 53.228 a quelle pubbliche. In tutti il territorio dell’Azienda USL Tc le farmacie abilitate alla prenotazione sono 275 (40 a Empoli; 142 a Firenze; 46 a Pistoia; 47 a Prato).

Sempre da luglio a dicembre 2017 nelle farmacie sono state attivate 11.982 Tessere Sanitarie (9.018 in quelle private e 2.964 nelle pubbliche): 1.314 a Empoli; 6.912 a Firenze; 1.786 a Pistoia e 1.970 a Prato.

Di seguito l’elenco delle Farmacie area pistoiese dove prenotare la vaccinazione

FARMACIA COMUNALE N. 1

Viale Adua, 40 – 51100 Pistoia

Tel. 0573. 29381

farmacia1@farcomspa.it

Dalle 9.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

Il Sabato dalle 9.00 alle 14.00

FARMACIA COMUNALE N. 2

Via Fiorentina, 87 – 51100 Pistoia

Tel. 0573. 994531

farmacia2@farcomspa.it

dalle 09.00 alle 12.00

dalle 15.30 alle 17.30

FARMACIA COMUNALE N. 3

Via dello Stadio, 2– 51100 Pistoia

Tel. 0573. 25765

farmacia3@farcomspa.it

dalle 09.00 alle 12.00

dalle 16.00 alle 18.00

FARMACIA COMUNALE N. 4

Via Pisa, 45 – Località Bonelle 51100 (Pistoia)

0573. 986392

farmacia4@farcomspa.it

dalle 10.00 alle 12.30

dalle 14.30 alle 17.00

FARMACIA COMUNALE N. 5

Via del Cantone 23/25 Valenzatico - Quarrata (PT)

0573. 790080

farmacia5@farcomspa.it

dalle 08.30 alle 11.00

dalle 15.30 alle 18.00

FARMACIA COMUNALE N. 6

Via Carlo Levi, 7 La Ferruccia – Agliana (PT)

Tel. 0574. 675522

farmacia6@farcomspa.it

dalle 10.00 alle 12.30

dalle 15.30 alle 18.00

sabato 10.00 – 12.30

FARMACIA COMUNALE N. 7

Via Statale Francesca, 2824/A - 51036 loc. le Baccane - Larciano

0573. 849176

farmcia7@farcomspa.it

dalle 11.00 alle 16.00

Fonte: Ufficio Stampa Asl Area Vasta Centro

