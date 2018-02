Fuochi di Paglia in concerto al The Cage Theatre con Novi e Matti delle Giuncaie

Venerdì 16 febbraio dalle 22:00 i Fuochi di Paglia saranno sul palco del The Cage Theatre di Livorno insieme a Matti delle Giuncaie, Tommaso Novi e Borrkia Big Band, per festeggiare i 10 anni dell’etichetta discografica VRec e della rassegna Toscana Sound; il presentatore della serata sarà il mitico Rick Hutton conduttore negli anni '90 della celebre trasmissione Hot Line di Videomusic e special guest dei Fuochi di Paglia.

I Fuochi di Paglia sono in tour con una serie di nuovi concerti ('Ristorantino Tour') sempre accompagnati da Rick Hutton e Francesco Ceri voce squillante e mandolino dei Matti delle Giuncaie. Serata di livello per la band che amalgama con gusto ska, jazz, folk e cantautorato che si confronterà con i migliori artisti toscani dell'etichetta Vrec; per l'occasione il gruppo presenterà il divertente nuovo singolo 'Quel bel ristorantino', brano che anticipa il nuovo EP 'Germogli'. Il singolo è già disponibile su tutti gli store digitali e piattaforme streaming ed è già visibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g80Lm52kk5A

LA STORIA DI VREC:

L’11 Gennaio 2008 nasceva ufficialmente Vrec (Verona Records marchio discografico dell’agenzia davvero comunicazione) con un grande evento tutto esaurito al Teatro Alcione di Verona, con la mission di produrre e promuovere artisti veronesi con tanto di sigla della città (VR) direttamente nel nome e sottotitolo dell’etichetta. Nei primi anni si alternano talenti come L’or, Nexus, Cherry Lips, Facciascura, Aperegina, Pentasia, Methodica, Ruben, Emily Guerra e molti altri. L’etichetta negli anni ampia il suo bacino d’azione cambiando il nome in Vrec Music Label e aprendosi all’intero panorama veneto e successivamente nazionale con un particolare focus sulla toscana dove la sinergia con Audioglobe, uno dei principali distributori indipendenti di dischi, ha dato ulteriore impulso all’etichetta.

Line up:

1 Fuochi di Paglia

2 Borrkia Big Band

3 Novi

4 I Matti delle Giuncaie

