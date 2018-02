Incontro del Roncalli con le associazioni del territorio

Si terrà venerdì 16 febbraio, dalle 17 alle 19 nella sala conferenze al terzo piano dell’Accabì di Poggibonsi, l’incontro organizzato dalla dirigenza dell’Istituto valdelsano con i soggetti del territorio per consolidare le collaborazioni e fare il punto sui reciproci bisogni. All’incontro, patrocinato dal Comune di Poggibonsi e organizzato in collaborazione con Eurobic Toscana Sud – Agenzia di Sviluppo e Formazione, sono invitate le aziende del settore di interesse dei vari indirizzi di studio che costituiscono l’offerta formativa del Roncalli, le associazioni di categoria, le associazioni del terzo settore, le banche, le varie istituzioni e fondazioni del territorio, il bacino di riferimento delle studentesse e degli studenti che frequentano l’istituto.

“L’obiettivo dell’incontro è quello di stringere un’ alleanza sempre più forte tra scuola e territorio- - spiega il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Questo nell’ottica di porre, nell’interesse della comunità tutta, la nostra scuola, una scuola tecnica di tradizione e con una storia importante, al centro di una progettualità formativa che si occupi e preoccupi di promuovere nelle studentesse e negli studenti competenze chiave di cittadinanza spendibili nella società e nel mondo professionale. Puntiamo alla formazione di cittadini capaci di sapersi orientare in un’area vasta, locale, europea, internazionale, e di lavoratori in grado di saper orientare e saper aggiornare le proprie conoscenze e abilità nei confronti di scenari produttivi in continuo cambiamento.”

L’incontro si propone di partire dall’analisi dei bisogni del territorio, un primo “step” per la scuola per rimodulare al proprio interno i propri percorsi formativi, mantenendo comunque il proprio progetto educativo. Sarà anche un’occasione per far conoscere al territorio lo stato dell’arte delle risorse umane, strumentali, economiche, della scuola in modo da poter comprendere quali azioni fattivamente mettere in campo, grazie anche a strumenti, quali ad esempio lo School Bonus, definiti dalla recente normativa, affinché un’istituzione scolastica importante come l’IIS “Roncalli” di Poggibonsi possa esprimere al meglio le proprie potenzialità e tradurle appieno per il benessere e il capitale sociale della comunità territoriale.

Fonte: Istituto Roncalli - Ufficio Stampa

