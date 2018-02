Pranzo in allegria al circolo Arci di Martignana

Il Circolo ARCI di Martignana è divenuto una vera a propria fucina di iniziative a sfondo ricreativo e associativo. A tutto ciò si abbina l’arte dello stare insieme davanti ad una tavola ben imbandita con prodotti locali, con aggiunta di qualche leccornia proveniente da fuori. Così, domenica 25 Febbraio prossimo, con inizio alle 12,30, ci si ritrova tutti assieme “ in allegria ” , come recita lo slogan coniato per lanciare questa bella iniziativa.

Si parte con un bell’antipasto di terra con salumi, crostini, e tutto ciò che contraddistingue la tradizione della nostra cucina locale. Si prosegue con una bella minestra di pane come la faceva “nonna Maria” , accompagnata naturalmente da un bel cipollotto, questa volta però di Tropea. Se qualcuno non gradisce la minestra di pane, a richiesta, ci sono le penne all’arrabbiata con il peperoncino.

Il secondo lo fornisce la griglia , una bella grigliata mista come la faceva una volta “nonno Gosto”, perché se la minestra di pane la faceva la massaia, l’arrosto era appannaggio del capoccia. Come contorni insalata mista e patate fritte, specialmente per i ragazzi.

Il dolce non poteva che essere quello preparato dalle donne del posto, ognuna con la propria particolare ricetta. Lo innaffiamo con il vinsanto del caratello di “Pilade ”, perché in casa c’era sempre chi conosceva la ricetta giusta per fare il “nettare della Toscana”. Il tutto innaffiato dal vino rosso delle colline di Montespertoli, e qui si va sul sicuro.

Ed ora la mercede: per gli adulti Euro 18,00 mentre i ragazzi fino a 10 anni pagheranno quanto la loro età. Le iscrizioni, sono già aperte, e si ricevono telefonando a ISANNA 333 8540010 e LORENA 334 1749376, fino all’esaurimento dei posti disponibili, non comunque dopo la mezzanotte di Venerdì 23 Febbraio! Ecco il posto giusto dove andare a pranzo in una domenica d’ inverno per trovare amicizia, allegria e buona compagnia.

Fonte: Ufficio Stampa

