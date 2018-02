Questa mattina si è verificato un principio d’incendio nel cantiere operativo di Sei Toscana, in via Simone Martini a Siena subito sedato dai vigili del fuoco di Siena chiamati dal personale presente in loco. Nessuna conseguenza per i dipendenti dell’azienda né per il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale che non ha subito alcun rallentamento. Sei Toscana ha subito avviato i lavori necessari al ripristino del locale interessato dalle fiamme.

Fonte: Ufficio Stampa

