Di Giorgi (PD): "Investire in formazione per salvaguardare antiquariato fiorentino"

"Le botteghe storiche sono il cuore pulsante della città, creano tessuto sociale e culturale, ed è una nostra priorità salvaguardarle e promuoverle. Un impegno che che ci siamo già presi durante la legislatura appena terminata e che vorremmo portare avanti. La priorità è investire sulla formazione per tramandare ai giovani il mestiere dell'antiquario, una vera e propria arte, che ha attraversato un periodo di crisi, e che vogliamo promuovere con normativa ad hoc"

Lo dichiara la vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi, che questa mattina ha visitato l’istituto per l’arte e il restauro di palazzo Spinelli e le bottoghe antiquarie storiche dell' Oltrarno fiorentino.

"In questi anni -precisa Di Giorgi- abbiamo aumentato l'occupazione nel settore culturale, i fondi per il Mibact, e abbiamo preso provvedimenti come l’art bonus che, consentendo un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato da chi effettua erogazioni liberali, incentiva i privati ad investire sul patrimonio artistico e culturale pubblico, con un beneficio che naturalmente va a vivificare tutto il settore".

"L'antiquariato italiano, e in particolare quello fiorentino, sono un' eccellenza che tutto il mondo ci invidia, per questo dobbiamo riuscire a sostenere le imprese e ridare linfa al settore". Aggiunge Di Giorgi.

Che conclude "il nostro paese deve vivere di beni culturali, e deve farlo partendo dalla formazione. Su mia proposta, grazie ad un decreto legislativo all'interno della buona scuola sulle 'norme per promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creativita', abbiamo creato una rete per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica, quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale".

