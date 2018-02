Venerdì 16 febbraio, alle ore 21, presso il Circolo 'Pacchi' di Fucecchio, in Via Roma 88, il Partito Comunista Italiano presenterà le sue proposte per il cambiamento sociale e politico dell’Italia.

Più Stato meno Mercato, pace, lavoro, diritti, democrazia, libertà dal bisogno per tutte e per tutti. Sono questi i punti essenziali del programma politico del PCI, che verranno illustrati nell’introduzione di Patrizio Andreoli, segretario regionale toscano del Partito.

Il PCI presenta nelle liste di “Potere al Popolo” i propri candidati alle Elezioni Politiche del 4 marzo prossimo.

Sarà presente Gerardo Esposito, primo dei candidati sostituti maschi al Senato, nel collegio plurinominale Toscana 02 (o Toscana Sud). Pensionato, operaio per 30 anni presso la Metalgalvanica-Iml, già consigliere comunale e segretario di Sezione a Santa Maria a Monte. Ha avuto inoltre importanti incarichi nella segreteria provinciale della FIOM-CGIL ed è stato numerose volte partecipe nelle lotte nella Zona del Cuoio.

Insieme a Gerardo ed ai compagni comunisti di Santa Maria a Monte è nostra intenzione presentare una lista di unità comunista alle prossime elezioni comunali di maggio.

Fonte: Partito Comunista Italiano-Sezione Empolese Valdelsa (Cellula Di Fucecchio)

