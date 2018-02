Risultati Criteria giovanili a Livorno e a Certaldo Esordienti TNT

T.N.T. Empoli protagonista anche nella seconda parte della semifinale dei Criteria giovanili regionali alla 'Bastia' di Livorno. I biancazzurri hanno sommato 19 vittorie alle 10 colte nella prima fase di qualificazione per le finali dei campionati toscani invernali Categoria, dal 23 al 25 febbraio nella stessa piscina. Per le gare maschili, Alessio Gianni ne ha incamerate quattro (100 e 400 stile, 200 dorso e 200 misti Ragazzi). Tre sono state centrate da Andrea Zannelli (50 e 100 stile e 200 dorso Senior); due da Mattia Lupi (50 rana e 200 misti Juniores); una da Kevin Cortini (200 farfalla Ragazzi); Marino Massai (100 rana Ragazzi) e Daniele Toni (200 farfalla Juniores). Nelle prove femminili, tris di Alice Lupi (200 misti, 200 farfalla e 200 dorso Ragazzi '04); due acuti per Anita Mori (200 dorso e 200 misti Ragazzi '05); uno di Ester Iula (400 stile Ragazzi) e Giulia Prislei (50 farfalla Senior).

Da parte loro, gli Esordienti si sono classificati terzi a Certaldo nel memorial 'Maccianti'. La squadra 'A' di Andrea Volpini ha inanellato 22 medaglie con 8 d'oro: Aurora Lepori (50 e 100 rana); Alice Cioni (50 farfalla); Anita Savino (100 farfalla); Matilde Milli (50 stile); Niccolò Dini (50 e 100 rana) e Niccolò Marmugi (50 stile). Gli 'argenti' sono stati 9: Alessia Spano (100 dorso); Lara Moretti (50 farfalla e 200 misti); M. Milli (100 stile); Alessia Capponi (50 stile); N. Marmugi (100 stile); Mattia Merighi (100 dorso e 100 stile) e Stefano Borzellino (50 stile). I 'bronzi' sono risultati 5: A. Capponi (50 farfalla); A. Savino (100 stile); S. Borzellino (50 rana); Pietro Testi (100 stile) e John Paulo Parilla (100 stile).

A sua volta il gruppo 'B', guidato da Alessia Bandini, ha totalizzato 13 podi con 3 successi di Ginevra Milli (100 dorso) e Leonardo Mancini (50 e 100 dorso). Altrettanti i secondi posti di Chiara Falvino (50 rana) e Giuditta Pagli (50 farfalla e 100 rana), mentre le terze piazze sono state 7: G. Milli (50 rana); Silvia Maioli Bianconi (50 stile e 100 rana); C. Falvino (50 dorso e 100 stile); Marco Buti (100 dorso) e King Christian Piano (50 rana).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

