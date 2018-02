Caso Tmm, Roberto Salvini (Lega): "Dopo appelli confidiamo in soluzione problematica"

“Il caso Tmm- afferma Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega- è emblematico di quanto sia critica la situazione lavorativa in Valdera. Tematica da noi più volte affrontata, anche pungolando chi, in Toscana, gestisce(malamente) la Regione. A nostro avviso, pur se capibile, visto il contesto attuale mandare missive o sollecitare le alte cariche dello Stato, tra l’altro impegnate in campagna elettorale, non è particolarmente fruttuoso e difficilmente aiuterà a risolvere la crisi in essere. Il tempo passa inesorabilmente e la nebbia non sembra, ahimè, dissolversi. I lavoratori, giustamente chiedono, oltre che solidarietà, massima concretezza, o almeno che si possa intravedere la luce in fondo al tunnel. In pratica passare, finalmente, dalle parole, forse anche troppe, a fatti concreti!”

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio Stampa

