Lotta alla processionaria del pino: interventi obbligatori per le proprietà private

Con l’approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la “processionaria del pino” (Ttraumatocampa pityocampa).

L'Amministrazione Comunale di Ponsacco ha già provveduto ad effettuare i trattamenti endoterapici sui pini presenti nei giardini pubblici e nelle scuole.

Si ricorda alla cittadinanza che la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria, da parte dei detentori di piante di Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, di cedri e delle conifere in genere, ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino “Traumatocampa pityocampa””, pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali. Si ricorda pertanto a tutti i proprietari/possessori di conifere:

- di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali di processionaria del pino

- di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione degli stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l’asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene

Nella sezione Notizie del sito www.comune.ponsacco.pi.it si riportano gli opuscoli informativi a cura del Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Toscana che invitiamo a consultare.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio di gestione del verde al numero telefonico 0587 738219.

