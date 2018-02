Lyceum Club Internazionale di Firenze, incontro con Eugenio Sidoli

Lunedì 19 febbraio, alle ore 18, il Lyceum Club Internazionale di Firenze ospiterà l’incontro con Eugenio Sidoli, AD di Philip Morris Italia, nella veste di curatore della mostra “Libri che hanno fatto l'Europa. Governo dell’economia e Democrazia dal XV al XX secolo”, tenutasi nel 2017 in occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, a Palazzo Madama a Roma, dopo essere stata allestita nel 2016 alla Bibliotheca Wittockiana di Bruxelles. Per l’occasione, Sidoli ripercorrerà la storia di questi volumi, accompagnando i partecipanti nelle Sale del Lyceum dove saranno esposti alcuni di questi libri, radici forti della nostra civiltà occidentale e della nostra identità culturale.

“Libri che hanno fatto l'Europa. Governo dell’economia e Democrazia dal XV al XX secolo” è stata un vero e proprio viaggio, attraverso 140 libri preziosi e fortemente evocativi, che coprono un arco temporale di circa 500 anni, dal 1468 al 1950, che documenta il processo attraverso cui 500 milioni di cittadini, che parlano 24 lingue ufficiali in 28 paesi e che detengono una significativa parte della ricchezza del mondo, hanno cancellato i confini della Storia e vivono oggi pacificamente nell’Unione Europea.

Questo cammino verso una “Europa federata” era stato già indicato da tempo come via d’uscita rispetto al rischio dello strapotere degli Stati Nazionali e al pericolo di nuovi eccessi di nazionalismo. Una sorta di nuova Pax Augustea, che portava, con sé, anche “pace e prosperità”.

Di questo percorso, il libro a stampa è stato assoluto protagonista. Laddove Johann Gutenberg ha reso disponibile la tecnica, la società mercantile, l’umanesimo, l’illuminismo, il liberalismo, il collettivismo ed il federalismo hanno apportato, nel corso dei secoli, i contenuti. Contemporaneamente la rivoluzione scientifica ha avviato quella laicizzazione della cultura, che avrebbe condotto allo sviluppo della “scienza sociale”, all’era dei diritti e delle eguali opportunità e alla cultura del welfare.

Eugenio Sidoli è Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, affiliata italiana della multinazionale leader nel settore del tabacco. Nato a Reggio Emilia, e laureato a Parma, ha costruito un lungo percorso di carriera in Philip Morris International: da trainee nel marketing al quartiere generale di Losanna nel 1993 fino al ruolo corrente assunto nel 2010, passando per le responsabilità di Amministratore Delegato delle affiliate di Serbia e Montenegro nel 2003 e Spagna nel 2007. In 25 anni di carriera ha acquisito grande esperienza nella gestione di mercati e organizzazioni complesse. Dal 2017 è coordinatore dell’Advisory Board Investimenti Esteri di Confindustria, Vice Presidentedi AmCham e membro del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Bologna Musei. Bibliofilo e collezionista d’arte contemporanea, ha curato la mostra “Libri che hanno fatto l’Europa. Governo dell’economia e democrazia dal XV al XX secolo” nel 2016.

Per consultare tutto il programma 2018: www.lyceumclubfirenze.it

