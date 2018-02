Di Giorgi (PD): "PD unico argine contro destra populista e pericolosa”

“Con questa campagna elettorale dobbiamo riavvicinare le persone alla politica, recuperare la fiducia di tanti, senza nasconderci, rivendicando i successi di questi 5 anni di governo che sono stati tanti e significativi: abbiamo creato un milione di posti di lavoro, investito su scuola, ricerca e formazione, promosso lo sviluppo della persona, perché se crescono le persone cresce la società, abbiamo puntato sulla cultura come motore di sviluppo, abbiamo dato all'Italia riforme attese da anni” lo ha detto la vicepresidente del Senato Rosa Maria di Giorgi, intervenendo oggi a Scandicci, con Gianni Cuperlo, in un dibattito presso la Casa del Popolo Il Ponte.

“Il PD ha preso un paese al collasso finanziario e lo ha rimesso in carreggiata, facendo tornare il segno più nei principali indicatori economici. Ora bisogna scongiurare il rischio di consegnare il governo del paese nelle man di una destra pericolosa, populista, la cui ricetta ultraliberista ha creato il disastro che conosciamo, e a cui abbiamo cercato di porre rimedio negli ultimi anni” ha aggiunto Di Giorgi.

“In 5 anni i governi a guida PD hanno fatto molto di più rispetto chi al governo c’è stato 20 anni. Lo hanno fatto con responsabilità, tracciando un cammino ben preciso che ora ha bisogno di essere portato a termine. Per questo è importante che il PD abbia la possibilità di completare l’intervento strutturarle che abbiamo prodotto in tutti i settori” ha proseguito di Giorgi.

Che ha concluso, rivolgendosi ai militanti “purtroppo non siamo riusciti in alcuni casi a comunicare bene quello che abbiamo fatto. Alcune volte è addirittura passato un messaggio sbagliato. Ma non dobbiamo permettere all’Italia di tornare ad un passato disastroso, cui abbiamo cominciato a porre rimedio in questi ultimi 5 anni”

Fonte: Senatrice Rosa Maria Di Giorgi- Ufficio Stampa Toscana

