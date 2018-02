Da Talamone a Catania in kayak, l'avventura di un 61enne

Guido Del Gizzo, 61enne, intraprenderà un viaggio solitario da Talamone a Catania. Una sfida che avrà inizio il 19 gennaio alle 8 e che porterà l'imprenditore agricolo a navigare dalla Toscana alla Sicilia in kayak. La sua imbarcazione, leggerissima e lunga 5 metri in carbon kevlar, ha tre gavoni stagni.

Del Gizzo navigherà sotto costa e dovrà coprire circa 550 miglia in un periodo che andrà dai 30 ai 40 giorni. La solitudine, a detta del navigatore, non è dovuta a una sua scelta, ma perché non avrebbe trovato compagnia per affrontare l'impresa d'inverno. I tratti più critici da percorrere in kayak, per via del tipo di imbarcazione e per il traffico dei luoghi, saranno: il golfo di Napoli, lo stretto di Messina, che percorrerà accompagnato da una barca di appoggio, e il porto di Messina per il quale chiederà assistenza alla guardia costiera.

Tutte le notizie di Grosseto