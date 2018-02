Due posti per il Servizio Civile Regionale al Centrum Sete Sóis Sete Luas

L'Associazione Culturale Gruppo Immagini, che gestisce il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, un centro per le culture e le arti del Mediterraneo e del mondo lusofono, cerca due volontari per il Servizio Civile Regionale.

Ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sarà offerta un’esperienza formativa retribuita di 8 mesi, grazie al Servizio Civile della Regione Toscana. Si tratta di un vero e proprio percorso di avvicinamento al mondo del lavoro che richiede sensibilità e disponibilità all’acquisizione di competenze tecniche e relazionali, necessarie in ambito sociale, educativo e culturale,. Il servizio civile è un’esperienza di formazione intensa, che richiede impegno e interesse per le attività previste dai progetti e che è riconosciuta come competenza curriculare dagli enti pubblici e dagli operatori del terzo settore.

Ad ogni volontario spetta un rimborso mensile.

Il progetto Sete Sóis Sete Luas: una rete culturale internazionale per la promozione delle arti plastiche e della musica come strumenti di dialogo interculturale, darà ai giovani la possibilità di entrare a far parte di uno staff internazionale occupandosi di comunicazione e di promozione delle attività. É requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese più una lingua tra francese, spagnolo e portoghese.

I giovani interessati saranno selezionati tra coloro che risponderanno (in forma on line) entro il 2 marzo al Bando pubblicato sul sito della Regione Toscana: Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 974 giovani (Da impiegare nei progetti presentati da enti di III categoria, avviati nel 2017 e prorogati).

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

E' possibile presentare la domanda tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilando l'apposita richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda.

Per ricevere informazioni su modalità e tempi delle selezioni e risultati delle selezioni medesime: info@7sois.org, tel. 0587731532

Per ricevere informazioni sul bando è possibile contattare:

Regione Toscana - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore processi trasversali strategici - Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Tel: 0554383383 - 0554384246 – 0554384247 – 0554384208 - 0554385147

Email: serviziocivile@regione.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

