Tuttocuoio-Romagna Centro, Forgione centra il miracolo al Leporaia

A.C. Tuttocuoio 1957 - Romagna Centro 1-0 (83’ Forgione)

Tuttocuoio: Mascagni, Ciabatti, Bertolucci, Gialdini, Anichini, Gregorio, Mancosu, Cortopassi, Paccagnini, Forgione, Chiti. A disposizione Fiaschi, Manfredi, Pisani, Costalli, Fino, Bongiorno, Veraldi, Masini. All. Davide Mezzanotti

Romagna Centro: Sarini, Zamagni, Lo Russo, Gori, Rossi, Brunetti, Braccini, Tola, Cecconi, Gasperoni, Casadei. A disposizione Bonazza, Pompei, Pierfederici, Gabrielli, Prati, Bagatti, Enchisi, Cortesi. All. Nicola Campedelli.

Arbitro Sig. Matteo Pierobon sezione di Castelfranco Veneto

Assistente 1 Sig. Giovanni Masini sezione di Gorizia

Assistente 2 Sig. Fabio Fabris sezione di Pordenone

Finale amaro per i biancazzurri di mister Campedelli che escono sconfitti dallo stadio Leporaia di Ponte a Egola (San Miniato), con una rete arrivata negli ultimi minuti di gioco. Tanto agonismo in campo e tanto vento forte che ha condizionato non poco tutta la gara. Un'importante vittoria contro la ottava in classifica, che permette di dimostrare ai neroverdi che la grinta non manca, nonostante tutte le avversità. Il rischio play-out però è ancora tangibile. Prossimo turno una dura trasferta, quella a Sasso Marconi.

