La responsabilità e l’accoglienza: il sacerdote don Virginio Colmegna all'incontro del ciclo ‘Sulla scia dei giorni’

È con il sacerdote Virginio Colmegna l’ottavo appuntamento del ciclo di incontri ‘Sulla scia dei giorni’ dedicato al tema della responsabilità, ideato e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, col Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Università di Firenze e realizzato in collaborazione col Teatro Niccolini (che li ospita) e con la Fondazione File. Il presidente della Fondazione Casa della carità Angelo Abriani di Milano parlerà di ‘Responsabilità e accoglienza’ sabato 24 febbraio alle ore 10.30 al Teatro Niccolini (Ingresso libero, prenotazione obbligatoria - sullasciadeigiorni@fcrf.it - 055 5384348) e sarà presentato dal presidente della Fondazione culturale N. Stensen padre Ennio Brovedani.

I prossimi relatori del ciclo sono: Nicola Piovani (17-3) e Sabino Cassese (24-3). Gli incontri si svolgono, sempre alle 10.30 al Teatro Niccolini, salvo diversa indicazione.

Nato a Saronno nel 1945, don Virginio Colmegna è Presidente della Fondazione Casa della carità Angelo Abriani di Milano, inaugurata nel 2004 per volere del Card. Carlo Maria Martini, come luogo di ospitalità per Italiani e stranieri in difficoltà, ma anche come luogo di formazione e studio. Ordinato sacerdote nel 1969, dal 1981 ha promosso cooperative e comunità di accoglienza; nel 1993, l’Arcivescovo Martini gli ha affidato la Direzione della Caritas Ambrosiana, incarico svolto per una decina di anni, prima di dedicarsi a Casa della carità, di cui tutt’ora è Presidente. Nel giugno 2011, l'Università degli Studi Milano Bicocca gli ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in scienze pedagogiche, mentre nel dicembre 2014 ha ricevuto una seconda Laurea honoris causa in Comunicazione pubblica e di impresa, insieme a don Luigi Ciotti e don Gino Rigoldi, conferita dall’Università degli Studi di Milano.

Fonte: Ufficio Stampa

