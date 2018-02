Open Toscano 2018 – 5° Trofeo Centro Arredotessile, inizia l'avventura di Corinna Dentoni e Adelchi Virgili

Sono in via di definizione i tornei di terza categoria maschile e femminile che daranno il pass a 23 tennisti e 21 tenniste per l’ingresso nei tabelloni superiori.

Nel frattempo sono diventati certi i numeri dei partecipanti all’Open Toscano 2018 che, oltre alla qualificazione per le prequalificazioni agli Internazionali d’Italia BNL, designeranno i campioni toscani individuali indoor per l’anno in corso. Si tratta, dunque, di ben 462 adesioni (188 da fuori regione) che hanno stabilito il nuovo record della manifestazione ospitata dal Match Ball Firenze.

A proposito dei tornei che contano per “road to foro” sono state individuate, da parte del team degli ufficiali di gara guidato dal giudice arbitro Filippo Zoppi, le prime otto teste di serie di entrambi i tabelloni.

Nel torneo femminile il ruolo di prima favorita è stato assegnato alla lucchese di Pietrasanta Corinna Dentoni, forte dei suoi trascorsi tennistici internazionali, 132 il suo miglior ranking Wta, e nazionali con tanti titoli nazionali, individuali e a squadre, vinti.

Ancora una tennista di Lucca sarà la sua maggiore antagonista. La diciottenne Tatiana Pieri, allenata dal babbo Ivano sui campi del Circolo Tennis Lucca, è la testa di serie numero due. Pur essendo ancora giovanissima, la Pieri ha già vinto l’edizione n. 2014 di questo prestigioso evento tennistico.

Al terzo e quarto posto sono state posizionate due atlete arrivate dalla Campania, Giorgia Pinto (Tc Napoli) e Marianna Natali (Tc 2002 di Avellino). Seguono la 17enne ligure Costanza Traversi, ancora una tennista di 17 anni, la massese Giulia Peoni (Tc Prato), la padovana Chiara Mendo (SS Plebiscito) e un’altra giovanissima, la laziale Giulia Carbonaro (Flaminio Sc) anch’essa 17 anni.

In un tabellone molto competitivo, la curiosità è vedere il comportamento di alcune giovani speranze toscane come Giulia Landi (Match Ball Firenze), Diletta Cherubini (Ct Etruria), Matilde Gori (Ct Firenze) e Chiara De Vito (Ct Siena).

Ancora più duro sarà andare a Roma attraverso il torneo maschile che vede la presenza di ben tre giocatori con classifica 21 e otto con classifica 22 senza dimenticare che tutti i gruppi della seconda categoria sono rappresentate dalle migliori espressioni del tennis azzurro.

Favorito numero uno è stato designato il fiorentino Adelchi Virgili, estroso e fantasioso tennista che ha già vinto al Match Ball il titolo toscano nell’anno 2013, edizione d’oro per la famiglia Virgili che, oltre ad Adelchi, ottenne il titolo femminile con Alexia ed i due, in coppia, posero il sigillo sul doppio misto.

A contrastare da vicino Virgili, sarà il milanese Alessandro Petrone (Tennis San Colombano) che è allenato dall’ex-davisman Stefano Pescosolido. Dal terzo al sesto posto, il seeding vede posizionati quattro atleti toscani, rispettivamente il fiorentino, residente a Pisa, Matteo Trevisan (Tc Prato), l’aretino Daniele Bracciali (Ct Arezzo), tennista di 40 anni che non si stanca mai di confrontarsi con gli altri forte del miglior ranking atp (49) ottenuto nel 2006, il fiorentino di Rufina Daniele Capecchi (Ct Firenze) e la speranza del club organizzatore, il fiorentino Filippo Borella.

Infine, due tennisti provenienti dalla Sicilia, il palermitano Antonio Campo ed il siracusano Antonio Massara occupano il settimo e l’ottavo posto del seeding.

I primi incontri di questi tornei si giocheranno probabilmente oggi.

L’organizzazione del torneo, che si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, vede coinvolti la Federazione Italiana Tennis, il Comitato Regionale Toscano, il consiglio direttivo del Match Ball Firenze, Roberto e Leonardo Casamonti, Guido Turi, e la direzione del Circolo guidata da Fabio Bianchini. Il Torneo sarà diretto dal team degli ufficiali di gara che vedono Filippo Zoppi come titolare che si avvale degli assistenti Renzo Roselli, Paolo Lapini e Niccolò Stinghi.

Il torneo è seguito dall’ufficio stampa del Comitato Regionale Toscano e dalla televisione Supertennis che riprenderà le fasi finali.

Diversi i partner che hanno legato il loro nome alla manifestazione: Centro Arredotessile, Tornabuoni Arte, Best and Fast Change, Quid Informatica, Wansport, Dunlop, Pegaso System Led Technology, Podhio, Tempur.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.matchballfirenze.it e www.federtennis.it/toscana. L'ingresso è libero.

