Al Museo FiRST la presentazione del libro 'Tutti i pendoli della Galileo'

Oltre 150 anni di storia e tecnologia racchiusi in un libro che racconta la produzione fiorentina di strumenti per la fisica, l’astronomia e la topografia. Il volume di Federico Bartalesi, “Tutti i pendoli della Galileo” Firenze, Fondazione Giorgio Ronchi-CXXIX, 2017, sarà presentato martedì 27 febbraio alle ore 17 presso la Fondazione Scienza e Tecnica in via Giusti. A parlarne con l’autore ci saranno Graziano Ferrari, Ingv Fondazione Osservatorio Ximeniano; Luciano Romeo, Museo delle Officine Galileo; Giacomo Franceschini Famiglia Martinez a coordinare l’incontro Paolo Brenni. A seguire, dopo il dibattito, alle ore 18,30 ci sarà la visita guidata da Anna Giatti al Gabinetto di Fisica.

Il libro fa un excursus sui numerosi orologi a pendolo, tuttora in gran parte funzionanti, costruiti dalla Officina Galileo di Firenze a cavallo fra Ottocento e Novecento, alcuni dedicati alle osservazioni astronomiche, altri alle osservazioni sismiche e un saggio sul pantelegrafo dell’abate Caselli (antenato del fax) che comprendeva l’utilizzo del pendolo. L’autore ed i suoi collaboratori hanno tratto ispirazione alle ricerche dalle memorie dell’ing. Giulio Martinez, antico proprietario, a quell’epoca, della officina stessa. Le ricerche si concludono con la straordinaria riscoperta del sotterraneo dell’osservatorio di Quarto, Castello, Firenze, dato ormai per scomparso.

Federico Bartalesi, ingegnere elettronico, dipendente da oltre 40 anni delle Officine Galileo Sistemi di Tiro, ha seguito il progetto e lo sviluppo di varie centrali di tiro. Bibliofilo, appassionato di Fisica, in particolare elettromagnetismo, e di storia della tecnologia, ha collaborato con l’Associazione Italiana Radio d’Epoca. Ha pubblicato diversi articoli sulle tecnologie d'epoca e ha collaborato col Gruppo Seniores Leonardo, il Museo delle Officine Galileo, l’Osservatorio Ximeniano, la Fondazione Scienza e Tecnica ed il Museo Galileo di Firenze per varie ricerche che hanno portato a realizzare Mostre e pubblicazioni relative alla celebrazione dei 150 anni delle Officine Galileo.

Fonte: Ufficio Stampa

