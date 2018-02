Incendio in appartamento a Gallicano, una persona ustionata

I Vigili del Fuoco del Comando di Lucca, del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti ieri sera 23 febbraio, intorno alle ore 19.40 nel Comune di Gallicano, Loc. Turritecava, Via Provinciale, 9 per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento ubicato al piano terra di una palazzina. Nell'incendio una persona ha riportato delle ustioni ed è stata presa in carico dal personale del 118 per le cure del caso. Conseguentemente ai danni provocati dall'incendio è stato dichiarato momentaneamente inagibile l'appartamento interessato e un locale dell'appartamento posto al piano superiore. Sul posto anche i Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana

Tutte le notizie di Gallicano