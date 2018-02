Muore poliziotto nell'incendio alla caserma Fadini di Firenze

Due uffici al primo piano della caserma Fadini di Firenze, sede distaccata della questura, hanno preso fuoco nel pomeriggio di oggi. Si conta una vittima, un poliziotto artificiere, Giovanni Politi, 51enne. I vigili del fuoco di Firenze e il personale della questura sono stati attivati qualche ora fa. Fumo, fiamme e scoppi sono stati uditi dall'esterno (i locali danno sui viali di circonvallazione).

Il poliziotto, secondo quanto appreso, era tornato in ufficio dopo aver coperto il turno allo stadio 'Franchi' per Fiorentina-Chievo. Non è ancora noto cosa avrebbe fatto scattare la scintilla, ma si pensa che in un 'deposito provvisorio' potessero essere custoditi candelotti segnalatori di emergenze, di quelli usati nelle barche. L'uomo è rimasto ferito gravemente e nessuno l'ha potuto soccorrere nell'immediatezza delle fiamme.

Polizia e vigili del fuoco stanno facendo gli accertamenti necessari. La procura fiorentina ha aperto un'inchiesta.

