Tra le strade di Aleppo in 3D, installazione virtuale allo Stensen

Una postazione in realtà virtuale che permette allo spettatore, grazie ad un visore, di vivere in 3d la distruzione lasciata dalla guerra ad Aleppo. Le immagini che scorrono nel visore portano il visitatore dell’installazione direttamente sulle strade della città siriana, a 360 gradi, fra i palazzi bombardati e le strade deserte, lì dove oggi vivono migliaia di bambini nati e cresciuti durante uno dei conflitti più sanguinosi degli ultimi anni.

Appuntamento domani, martedì 27 febbraio, alle 17 presso il Cinema Stensen (viale don Minzoni 25, ingresso libero) nell’ambito dell’incontro promosso da Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con Fondazione Giovanni Paolo II e con Arci Toscana. L’incontro, che comincerà alle 17, porterà testimonianze e immagini della situazione dei bambini di Aleppo.

Parteciperanno, fra gli altri, Monsignor Georges Abou Khanzen, Vicario Apostolico dei Latini ad Aleppo, Padre Firas Lufti, frate francescano direttore del Collegio di Terra Santa ad Aleppo. Sarà presente anche una delegazione di siriani che porteranno la loro testimonianza e verrà proiettato il documentario di Benedetto Ferrara e Antonio Chiavacci Sons.

L’incontro, organizzato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, è l’occasione per raccontare il dramma dei piccoli siriani e promuovere la raccolta fondi per garantire loro cibo, cure mediche e ogni tipo di assistenza per aiutarli a superare i gravi traumi subiti a causa del conflitto.

“Organizziamo questo incontro in un momento difficilissimo per la Siria, con altri territori e altre comunità che si trovano a vivere il dramma che ha colpito Aleppo e a pagarne le conseguenze sono spesso i più deboli - spiega Irene Mangani, vice-presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie – Con la nostra campagna vogliamo far conoscere le loro esigenze e raccogliere fondi per aiutare i più piccoli a superare i gravi traumi subiti”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze