La primavera delle donne. Iniziative a CiviCa per tutto il mese

Promossa dal Comune, dall’Associazione Anziani insieme al circolo La Concordia, ATC e Amici di CiviCa, la Festa della Donna sarà celebrata giovedì 8 marzo al centro St.Art in via Garibaldi: alle 18.00 si terrà uno spettacolo con canzoni popolari del coro Toscantando e letture degli Amici di Civica, diretto da Gionni Voltan; seguirà alle 20.30 una cena di cucina tradizionale toscana. Per prenotazioni: ATC 055 0502161 e Associazioni Anziani 055 8877004. Costo Adulti 20€ - Ragazzi fino a 10 anni 10€. Il ricavato andrà a sostegno delle attività associative.

Le iniziative per la festa della donna si terranno per tutto il mese di marzo a Civica. Venerdì 2 e 30 marzo si terrà la rassegna “Cinema e storia” (vedi articolo a lato), lunedì 5 marzo alle 17.30, gli Amici di Civica presenteranno il libro “Nell’ombra delle donne” di Simona Polimene.

Mercoledì 7 marzo alle 17.30 sarà presentato il libro “La signora di Sing Sing” di Idanna Pucci: la storia di un'immigrata italiana semianalfabeta, processata alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti per aver ucciso l’uomo che l’aveva violentata.

Gli appuntamenti di marzo, 14 e 21, con le “Favole & Merenda” di Giulia Aiazzi saranno dedicati alle storie di Malala e di Frida Khalo, mentre il 15 marzo si terrà una serata di Rock Tales al femminile, con l’esibizione di Lucia Sargenti, accompagnata da Antonio Masoni alle tastiere. Sempre giovedì 15 marzo alle 17.30 sarà presentato il libro “C’è gente che” di Anna Genni Miliotti.

Venerdì 23 e 30 marzo alle 17.30 in sala polivalente si terranno le letture “Siamo tutte bambine ribelli” di e con Manola Nifosì. Venerdì 29 marzo alle 21 sarà presentato un fumetto su Mariem Hassan, musicista saharawi scomparsa nel 2015 nel campo profughi di Smara nell'Africa Occidentale.

