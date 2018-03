Al via alla Pubblica Assistenza di Limite un corso di primo soccorso

Al via Martedì 20 Marzo, alle 21.15 il corso di primo soccorso presso i locali della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, in Via Negro, 9. Il corso è gratuito e aperto a tutti, anche a coloro che non fanno parte di associazioni di volontariato.

Il primo soccorso è infatti una pratica che può essere utile a chiunque, poiché consiste in una serie di manovre e di azioni che devono essere applicate nel caso una persona abbia un malore o un incidente.

Sono alcune regole che consentono spesso di preservare la vita di un infortunato o comunque di migliorarne le condizioni generali o evitarne il peggioramento. L'età minima per partecipare è 16 anni.

I corsi saranno tenuti da formatori regionali e formatori di associazione. Le lezioni saranno in tutto sei, dunque ogni Martedì e Giovedì per tre settimane, tutte quante a partire dalle 21.15.

Per informazioni, contattare la Pubblica Assistenza Croce d'Oro allo 057157532. Per partecipare non è necessaria nessuna iscrizione, basta presentarsi presso la sede dell'associazione Martedì 20 Marzo alle 21.15.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite