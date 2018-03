Arci Caccia, nuovi vertici e voglia di rilancio

E' stata rinnovata lo scorso 21 gennaio la dirigenza dell'Arci Caccia della Zona del Cuoio, la storica associazione venatoria del comprensorio. Il nuovo consiglio direttico composto da Cei Sergio,Canzoniero Antonio,Mannucci Mario,Chiti Pietro,Baldi Maurizio,Betti Libero e Cei Luciano, ha eletto come presidente Giovanni Leoni, conosciutissimo cacciatore, che sarà affiancato da Fabio Corsi, eletto vice presidente.

Con il rinnovo del consiglio direttivo e della presidenza, l'associazione ha posto concretamente le basi per un pieno rilancio dell'attività nel territorio.

Il nuovo consiglio si propone fin da subito di lavorare per far crescere le varie iniziative legate al modo venatorio, rafforzando il rapporto con i propri associati e seguendo con attenzione e proposte concrete le problematiche sociali e ambientali della zona, impegnandosi in una una costante interlocuzione con le varie amministrazioni comunali e con le altre associazioni venatorie.

L'Arci Caccia della Zona del Cuoio ha da sempre la propria sede a Ponte a Egola, in via della gioventù 3, accanto alla Casa del Popolo. E' aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle ore ore 10 alle 12, con uno sportello specificamente dedicato alle pratiche di rinnovo delle varie autorizzazioni, dei permessi e delle licenze di porto d'armi. Un servizio importante rivolto a tutti gli associati e ai simpatizzanti.

Fonte: Arci Caccia - Ufficio Stampa

