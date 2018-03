'Caro Walter': in scena un omaggio al grande Walter Chiari

Spettacolo di teatro e musica in omaggio al grande Walter Chiari, per la rassegna “Teatro Liquido” di Guascone. Domenica 4 marzo alle 18,00 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Via Regina Margherita 11, va in scena “Caro Walter”.

Con Matteo Belli, Katia Pietrobelli, Paolo Vivaldi (pianoforte), Piercarlo Silvia (sax e clarinetti). Testo, regia e adattamento dei monologhi di Walter Chiari: Matteo Belli. Musiche di Paolo Vivaldi. Una produzione Associazione Ca' Rossa e Centro Teatrale per l'Oralità.

Matteo Belli, attore istrionico, conosciuto dal pubblico di Guascone per le sue giullarate, qui presenta un lavoro dedicato a un grande comico: Walter Chiari, superbo monologhista, ammaliante affabulatore. Illuminato da una sorte non comune, rapito da una voracità di vita forse più veloce della sua stessa capacità di autocontrollo. A tutti coloro che l’hanno amato, a tutti coloro che pensano che l’uomo diventi adulto quando ritrova la serietà del gioco di un bambino, a tutti coloro che a uno Shakespeare fatto male preferiscono una barzelletta raccontata bene, a tutti costoro viene offerto questo spettacolo in omaggio all’arte affabulatoria di Walter Chiari. Scritto in forma di lettera a lui indirizzata, nell’infinita nostalgia di non averlo mai conosciuto, con la tenue ma caparbia consapevolezza che il senso di una maestria involontaria lo si recupera nella paziente e faticosa ricomposizione di frammenti sperperati, non invano.

All’interno della quarta stagione (edizione 2017/2018) del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 10 euro intero – 8 euro ridotto.

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari, con qualche puntata su Livorno. Oltre 60 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da dicembre 2017 a maggio 2018 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme, dove ci sarà il grosso delle date.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

La presentazione della stagione del Teatro Liquido secondo Andrea Kaemmerle

«Come per il vino – spiega Andrea Kaemmerle, direttore artistico e conduttore di navigli – anche in teatro ogni “annata” porta con se unicità e caratteristiche irripetibili. Questa per Guascone Teatro sarà la grande annata. La stagione che più ci somiglia e ci appassiona da quando abbiamo a prenderci cura del Teatro delle Sfide di Bientina e del Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme. Quella che ci porterà grandi emozioni a piccoli sorsi. Si potrà essere i degni protagonisti di una sessantina di serate in teatro con grandissimi comici, concerti a 360°, spettacoli per bambini, cene a tema, degustazioni, laboratori, mostre, incontri e grande cinema».

«Bientina e Casciana – prosegue Kaemmerle - sono pronte ad accogliere il pubblico e coccolarlo con le loro botteghe, osterie, bivacchi, locande ed altre misteriose seduzioni. Per noi l'arte è la migliore vitamina contro la stanchezza del quotidiano».

«Si troverà - aggiunge - una vasta collezione di miti della scena come Paolo Hendel, Bustric, Ugo Dighiero, Paolo Migone, Matteo Belli. Si potrà inciampare in talenti cristallini ed in rapida ascesa come quelli di Alessandro Riccio, Gli Omini, Arnaldo Magini, Francesco Bottai. Ci si potrà nutrire di compagnie giovanissime ed esplosive come Pilar Ternera, Teatro San Prospero. Si toccherà con mano la generazione di chi fa questo mestiere da professionisti di lungo corso e che sta a cavallo dei 40 anni come Rubes, Di Maggio, Goretti, Miliani, Seghizzi, Citarella. Ci si cullerà nei classici di Pirandello, Brigata dei Dottori e lirica stellare».

«Insomma – conclude - si potrà trovare corpi vivi e cuori palpitanti che faranno venir voglia di vivere, crescere e ripartire per nuove speranze. Curioso che a creare questo clima di sogno e rivoluzione siano 2 piccole città, 2 comunità resistenti ed orgogliose. Ci servono complici, ci servono biglietti venduti ed incoraggiamenti. Che il pubblico continui a viaggiare con noi. Gli esseri umani sanno godere di parole pensieri ed incanti da far girar la testa. Approfittiamo di questa vita che sulla prossima ci sono pareri fortemente discordanti».

