Corso abilitante per certificatore energetico

Abilitati come certificatore energetico al fine di poter certificare sia gli edifici residenziali che non residenziali senza limitazioni di potenza dell’impianto termico asservito:

nuova edizione straordinaria

Firenze dal 24 Marzo al 28 Aprile – 10 lezioni da 8 ore -

Finalità del corso

Il corso sarà erogato al fine di fornire la formazione necessaria all'abilitazione del ruolo di certificatore energetico come disciplinato dal DPR 75/2013, il programma didattico, soggetto a delibera regionale, è stato redatto in base a quanto disciplinato nell'Allegato A della Delibera R.T. 1171 del 23/12/2013. La società I.P.A. Ingegneria Per l'Ambiente S.r.l., in qualità di ente formativo accreditato dalla Regione Toscana, date le numerose esigenze formative in materia, raccoglie le preiscrizioni al fine di poter allestire le aule con lo scopo di garantire la disponibilità dei posti al maggior numero possibile di utenti.

Calendario delle lezioni

sabato 24 Marzo 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

venerdì 30 Marzo 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

venerdì 6 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

sabato 7 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

venerdì 13 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

sabato 14 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

venerdì 20 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

sabato 21 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

venerdì 27 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

sabato 28 Aprile 9.30 – 13.00 - 14.00 – 18.30

n.b. sono ammesse assenze massime pari al 20 % delle ore

Docenti

I docenti del corso sono gli autori del Manuale del consulente e del certificatore energetico pubblicato da Maggioli Editore quale guida per la professione e la preparazione all’esame per certificatore energetico (Art. 2, c. 4, Dpr 75/2013)

Lorenzo Maria Maccioni, ingegnere titolare della società I.P.A. Ingegneria Per l’Ambiente, esperto nella progettazione e nel dimensionamento di interventi per il miglioramento energetico degli edifici, ha sviluppato numerosi progetti di riqualificazione energetica degli edifici sul territorio nazionale integrando tecniche costruttive volte al risparmio energetico con impianti a fonti rinnovabili. Direttore dell’ente formativo I.P.A. è docente esperto nonché esaminatore per i corsi abilitanti per certificatore energetico.

Giovanna Benvenuti, ingegnere civile ambientale, si occupa della consulenza e dell’analisi energetica degli edifici svolgendo attività di Energy Manager al fine di integrare miglioramenti sugli impianti e sull’involucro edilizio, con specifici accorgimenti volti a fruire degli incentivi dati dalla detrazione fiscale e dal conto Energia Termico. Trainer senior per corsi e master erogati da I.P.A. Formazione sul territorio nazionale e relatrice in convegni e seminari di settore.

Scheda di iscrizione

Per completare l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione in allegato e inviarla tramite email compilata in ogni sua parte allegando copia di pagamento

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di Euro 500.00 (attività non soggetta a IVA), per effettuare la prenotazione del posto è necessario effettuare un pagamento di Euro 100.00 e il saldo di Euro 400.00 dovrà essere versato entro l’inizio delle Lezioni, di seguito le modalità di pagamento. La quota comprende l’iscrizione al corso e il materiale didattico fornito ai partecipanti contenente le slides del corso e quanto altro a supporto della didattica effettuata. Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 6 partecipanti e sarà erogato con un numero massimo di 25 partecipanti, nel caso di raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, non saranno più accettati i nuovi iscritti.

Modalità di pagamento

Il pagamento del corso può essere effettuato tramite bonifico intestato a I.P.A. INGEGNERIA PER L’AMBIENTE Codice IBAN IT06K 0760 10280 000 000 4774 505 BancoPosta Firenze o tramite bollettino postale CCP 4774505, causale del versamento: “CORSO ABILITAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA + NOME E COGNOME PARTECIPANTE”, la scheda di iscrizione deve essere inviata unitamente alla fotocopia del versamento via fax alla Segreteria Organizzativa tramite email a formazione@ingegneriaperambiente.it .

Sede del corso

Le lezioni si terranno presso la ns sede in Viale dei Mille, 150 – Firenze

Per raggiungere la ns sede seguire le indicazioni al link seguente

http://www.ingegneriaperambiente.it/contatti.html

