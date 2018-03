D’amore d’autore, Gianni Morandi al Mandela Forum di Firenze

Partito a fine febbraio da Rimini, ferma lunedì 5 marzo al Mandela Forum di Firenze (ore 21 – biglietti da 60 a 26,09 euro - info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it - www.fepgroup.it) il tour 2018 “D’amore d’autore”, di Gianni Morandi.

Un viaggio di 20 date che ha già registrato sold out a Rimini, Montichiari, Conegliano, Acireale, Bologna, Milano e Torino e che a fronte della grande richiesta, ha visto aggiungersi ulteriori appuntamenti, tra cui quello in programma il 25 aprile all’Arena di Verona, dove avrà luogo una serata evento in apertura della nuova stagione extra lirica.

L’amore è il leit motiv di questo nuovo, imperdibile, spettacolo. Due ore di live con una scaletta di oltre 40 brani, un viaggio segnato dai grandi successi del repertorio di Gianni Morandi, ormai colonna sonora di svariate generazioni: dal passato al presente, fino ai brani di “D’amore d’autore”, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso novembre per Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana come Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.

Sullo sfondo di un design asimmetrico, Gianni Morandi si presenta con la sua band composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da F&P Group sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it). Per la data di Firenze si possono acquistare anche nei punti BBox Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita)

Rtl 102.5 è la radio partner del tour.

Info su www.fepgroup.it e www.bitconcerti.it.

Info spettacolo

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it - www.fepgroup.it



Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

1° Settore 60,00 euro

2° Settore 56,52 euro

3° Settore 47,83 euro

4° Settore 39,13 euro

5° settore 30,44 euro

6° settore 26,09 euro

Prevendite

Nei punti www.boxofficetoscana.it/punti- vendita

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Sconti e riduzioni

I bambini fino a 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto provvisto di biglietto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere in caso di settore numerato.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti- vendita) o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.

Fonte: Ufficio Stampa

