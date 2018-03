Dodicesimo Rally 'Citta’ di Arezzo – Valtiberina': dopo due prove comandano Marchioro-Marchetti

E’ partito nel pomeriggio, con 78 equipaggi verificati, il 12° Rally “Città di Arezzo - Valtiberina”, organizzato da Valtiberina Motorsport con il convinto sostegno dell'ACI Arezzo. La gara ha preso il via del bellissimo contesto di Anghiari per far disputare la prima porzione di gara, composta da due prove speciali sulle otto previste.

I due passaggi sui poco più di sette chilometri sulla prova di Cerbaiolo hanno fatto passare al comando i veneti Niccolò Marchioro e Marco Marchetti, alla loro prima gara con la Skoda Fabia R5. Il primo giro sulla prova era stato appannaggio dei trentini Cobbe-Turco, primi a partire sulla strada, con la loro Ford Focus WRC, per poi dover cedere il passo appunto alla coppia veneta, perdendo da loro 13”2.

La seconda posizione provvisoria è per adesso in mano all’umbro Francesco Fanari, che sulla prima aveva impattato il tempo con Marchioro. Affiancato dal sammarinese Stefanelli, alla seconda esperienza con la Ford Fiesta WRC, il pilota di Spello è a 9”9 dal vertice. Terzo è dunque Cobbe a 11”4 e completa la top five l’altro veneto Tullio Versace, in coppia con il friulano Cargnelutti, a 14”5.

Domani la seconda parte della gara, con altre due prove da correre tre volte, la celebre “Alpe di Poti” (Km. 11.440 – da correre 3 volte) e “La battaglia di Anghiari” (Km. 6,150 – da correre 3 volte). L’uscita dal riordinamento notturno sarà alle ore 08,30, mentre l’arrivo finale sarà a partire dalle ore 17,30 in Piazza Sant’Agostino ad Arezzo, una delle tante novità dell’edizione duemiladiciotto della gara, quarto atto del Challenge Raceday Rally Terra.

Fonte: Ufficio Stampa

