Ladri in chiesa Valdese a Firenze, danneggiati gli arredi

La notte scorsa ladri si sono intrufolati nella chiesa Evangelica Valdese in via Micheli a Firenze. Nella chiesa e nella canonica risultano danneggiati gli arredi come armadi e cassetti, dove i ladri hanno cercato oggetti preziosi e soldi. I malviventi hanno sottratto dalla chiesa un sottocalice in argento. I ladri sarebbero entrati dopo la mezzanotte. La polizia e la scientifica sul posto. Secondo la ricostruzione i malviventi, dopo aver scavalcato il cancello sonno saliti sulla tettoia del locale caldaie e da qui sono entrati in chiesa rompendo il rosone laterale. Poi sono fuggiyi dalla porta d'ingresso, lasciandola aperta.

