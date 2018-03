L'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a Limite

Il progetto del Maggio Metropolitano, lanciato lo scorso mese di ottobre e che ha toccato venti Comuni della Città Metropolitana per più di cento appuntamenti, concepito anche per potenziare il rapporto tra la cittadinanza e il Maggio Musicale Fiorentino, ha riscosso un amplissimo successo di pubblico e un grande apprezzamento da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte. Il progetto 2018, più ampio, verrà presentato nei prossimi mesi ma il Teatro del Maggio anticipa il calendario dei nuovi appuntamenti con dei concerti in anteprima. L’8 marzo 2018 alle ore 21.15 raggiunge il comune di Capraia e Limite, dove, nella Chiesa della Compagnia della Ss. Trinità di Limite sull'Arno, l’Orchestra del Maggio diretta da Domenico Pierini eseguirà musiche di Vivaldi e Mozart. In programma di Antonio Vivaldi Le quattro stagioni e di Wolfgang Amadeus Mozart il Divertimento per archi k 136 in re maggiore. I biglietti per il concerto saranno distribuiti gratuitamente all’ingresso della Chiesa.

Dal caldo tepore primaverile all'estenuante afa estiva interrotta da improvvisi temporali, dalle allegre vendemmie autunnali al ventoso gelo dell’inverno: le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi - quattro concerti distinti - colorano e riscaldano il cuore di appassionati e rappresentano non solo un punto culminante della produzione vivaldiana ma in generale una delle composizioni più celebri per il pubblico di tutto il mondo, una delle più eseguite in assoluto e rappresentano uno dei primissimi esempi di musica descrittiva.

Segue il Divertimento K. 136 per soli archi scritti da un Mozart adolescente - sedicenne enfant prodige - che assorbe e assimila esperienze e stili altrui, specialmente della scuola barocca e della sinfonia d'opera italiana: una musica di piacevole ascolto, dalla scrittura semplice e lineare. Composto assieme ad altri due Divertimenti il k137 e il k 138 , di ritorno da un viaggio in Italia, è scandito dalla tradizionale articolazione Allegro – Adagio – Allegro ed è il più celebre dei tre. È denso di suggestioni culturali, brio e vivacità.

DOMENICO PIERINI

Nato a Livorno, si diploma in violino nel 1987, iniziando in quello stesso anno la sua carriera al Teatro La Fenice di Venezia. Nel 1988 Zubin Mehta lo invita nell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l'anno successivo lo sceglie come Primo violino di spalla. In questa veste, in quasi 30 anni di carriera, collabora con prestigiosi artisti, fra cui Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sinopoli, Claudio Abbado, Georges Prêtre, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung, André Previn e Wolfgang Sawallisch, i quali lo ispirano a dedicarsi anche alla direzione d'orchestra. Nel 2008 fonda I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino di cui è Direttore musicale e che guida in molteplici occasioni in Italia e all'estero nei Teatri del Maggio, della Pergola e al Verdi di Firenze, all'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, al National Grand Theater di Pechino, al Petruzzelli di Bari e al Festival Assisi nel Mondo. Omaggio all'Umbria. Dirige importanti orchestre fra le quali, più volte l'Orchestra del Maggio (in particolare a Shangai per l'Expo 2010), l'Orchestra Giovanile Zinaida Gilels al Festival Assisi nel Mondo, l'Orchestra del Comunale di Bologna, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, l'International Sergiu Celibidache Orchestra, l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Tirana, I Solisti di Cannes e la Wiener KammerSymphonie, della quale, dal 2011 al 2012, è General Musik Director. In ambito lirico interpreta con successo Flauto Magico al Festival di Santa Fiora, Cavalleria Rusticana alla Pergola di Firenze con i complessi artistici del Maggio e la première mondiale dell'opera Salomè di Padre Giuseppe Magrino nella Basilica di San Francesco con i Cameristi del Maggio e la regia di Dario Argento al Festival Assisi nel Mondo 2017. Nel 2013 è nominato Honorary Guest Musician alla Shanghai International Youth Orchestra e, nel 2015, incide per la rivista Amadeus un CD monografico di musiche di Čajkovskij. È inoltre Direttore artistico dell’iniziativa no profit Musica e Teatro per la Vita per la lotta alla Fibrodisplasia ossificante progressiva.

Programma:

Domenico Pierini, direttore e violino solista

Antonio Vivaldi Le quattro stagioni

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento per archi k 136 in re maggiore

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Biglietti distribuiti gratuitamente all’ingresso della sala

Fonte: Ufficio Stampa

