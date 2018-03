Massimo Zhang finalista alle Olimpiadi: ottimi risultati anche nella gara a squadre

Grandi risultati per gli studenti del Liceo Marconi di San Miniato nella gara distrettuale delle Olimpiadi svoltasi, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, il 22 febbraio scorso, MASSIMO ZHANG si è classificato terzo, ottenendo così la qualificazione per la finale nazionale che si svolgerà a Cesenatico dal 4 al 6 maggio 2018.

E’ la prima volta che uno studente del Marconi raggiunge un tale traguardo. C’è da ricordare che Massimo Zhang, già da tempo, aveva dimostrato la sua grande passione per la matematica e le sue notevoli capacità nelle varie prove vincendo, due anni fa, la gara provinciale riservata agli studenti di prima.

Alla gara di Pisa hanno partecipato, quest’anno, 130 studenti, provenienti da ogni scuola della provincia, dopo aver superato la dura selezione nel primo turno di qualificazione dei Giochi d’Archimede.

Ottimi piazzamenti anche da parte di altri alunni del Marconi: 22° Andrea Cambi, 31° Giorgio Barsacchi, 34° Gianni Battistel, 35° Federico Salvadori, 37° Dario Falaschi, 39° Silvia Valori.

C’è anche altro di cui il Preside, i docenti e gli studenti del Marconi possono essere orgogliosi. Proprio ieri si sono svolte le gare locali per la qualificazione alla finale nazionale a squadre delle stesse Olimpiadi di Matematica. Il Marconi vi ha partecipato con ben due compagini dopo una serie di “duri allenamenti” guidati, nei mesi scorsi, dal giovane professor Andrea Rossi che è riuscito così a trasmettere ai ragazzi la passione per la matematica e la voglia di partecipazione.

Nella gara di Firenze la squadra composta dallo stesso Zhang e da Emanuele Respino, Andrea Cambi, Luca Quaglierini, Federico Salvadori, Silvia Valori e Francesco Brogi è arrivata dodicesima.

Nella gara di Lucca la squadra con Giulia Gronchi, Daria Donadio, Maria Chiara Giuntoli, Gloria Mirdita, Tommaso Montanelli, Marco Nuti, Edoardo Susini è giunta tredicesima.

Due risultati davvero lusinghieri, considerando che era la prima volta che il Marconi aderiva a questo tipo di iniziativa.

Senza dimenticare che anche nella gara di secondo livello delle Olimpiadi della Fisica, il Marconi si è distinto: al 16° posto il solito Zhang. Bene anche Francesco Brogi, Federico Salvadori, Gianni Battistel e Marco Mazzoni.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico Pier Luigi Robino e da tutto il Collegio dei docenti. Gli insegnanti di Matematica e di Fisica hanno dichiarato : “Siamo davvero contenti di questi risultati, che incoraggiano il nostro lavoro che, con metodi innovativi, intende stimolare gli alunni per far crescere, in essi, la passione per la matematica, per la fisica e, più in generale, per le discipline scientifiche”.

C’è da immaginare che il Dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici il prossimo 4 maggio faranno un gran tifo per MASSIMO ZHANG, quando parteciperà alla finale di Cesenatico.

Fonte: Ufficio Stampa Liceo Marconi

Tutte le notizie di Pontedera