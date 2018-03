4 marzo, Mercatino dell'Antiquariato e delle Arti e dei mestieri in versione ridotta

Domenica 4 marzo, nel centro storico di San Miniato, torna il mercatino dell'Antiquariato e delle Arti e dei mestieri, dove il fascino degli oggetti intriganti e vintage incontra l'originalità del piccolo artigianato e degli antichi mestieri. Il mercatino, organizzato e promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione con il Comune di San Miniato, in vista della tornata elettorale sarà in versione ridotta: i banchi e gli stand saranno infatti allestiti soltanto sotto i Loggiati di San Domenico, dalle 8 alle 20, per consentire il regolare transito dei mezzi e l'accesso libero ai seggi.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

