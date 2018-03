Open Toscano 2018, 4 tennisti toscani in semifinale

Con la disputa dei quarti di finali l’Open Toscano 2018 entra nelle fasi finali e decreta l’assoluto dominio degli atleti tesserati per circoli della regione. Al maschile, infatti, il giudice arbitro Filippo Zoppi non avrà problemi di incontri supplementari per designare il campione toscano oltre che gli aventi diritto alle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia Bnl.

Queste le semifinali a partire dall’alto: il numero uno del torneo Adelchi Virgili (Tc Pistoia) incontra il numero cinque Daniele Capecchi (Ct Firenze), il numero tre Matteo Trevisan (Tc Prato) affronta la quindici Daniele Giorgini (Match Ball Firenze).

Daniele Giorgini, attuale tecnico e giocatore del club organizzatore, è nato a San Benedetto del Tronto il 20 aprile 1984 ed è praticamente naturalizzato toscano data la sua lunga militanza nel Tennis Club Italia di Forte dei Marmi dove ha contribuito alla vittoria di qualche titolo italiano a squadre e per qualche tempo ha seguito, in qualità di coach, l’attività internazionale di Jessica Pieri. E’ l’unico tra i semifinalisti a non aver mai vinto il titolo toscano, cosa riuscita, invece, a Virgili, Capecchi e Trevisan.

Se Daniele Giorgini è un “intruso” di nascita, ma non di circolo, il tabellone femminile presenta una semifinalista di fuori regione sia di nascita che di club. Si tratta della marchigiana Anastasia Paingerelli, tennista di 17 anni che si allena alla San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti.

Per entrare nelle semifinali dell’ Open toscano ha superato, nel match delle sorprese, la pratese Giulia Ferrari (Tc Bisenzio) con il punteggio di 64 63 e oggi se la vede con la senese Chiara De Vito che, nei quarti, ha avuto la meglio sulla compagna di club, Circolo Tennis Siena, Federica Grazioso costretta al ritiro quando era sotto (57 13).

Nella parte alta nessun problema per la testa di serie numero uno Corinna Dentoni (Tc Prato) da parte della trentina Enola Chiesa superata con il punteggio di 63 75. Avversaria di semifinale della Dentoni è la sorprendente Alessia Bianchi (Ct Firenze) che, nei quarti, ha sostenuto una vera battaglia con la giovanissima esponente ligure, 17 anni, Costanza Traversi. 57 63 61 lo score per la Bianchi.

Definite anche le due finali di doppio che si giocano oggi. Nel doppio maschile il match finale sarà tra il duo composto dai fratelli Augusto e adelchi Virgili (63 64 a Pecorella-Bulletti) opposto alla coppia, targata Ct Firenze, formata da Daniele Capecchi e Pietro Fanucci che hanno già vinto questo titolo lo scorso anno.

La finale di doppio femminile è l’unica dove non sono in gara tenniste toscane. A giocarsi il titolo sono arrivate, infatti, le coppie formate dalla palermitana Francesca Bernardi con l’anconitana Elisa Tassotti e dalla milanese Chiara Bordo con la patavina Gloria Ceschi.

Diversi i partner che hanno legato il loro nome alla manifestazione: Centro Arredotessile, Tornabuoni Arte, Best and Fast Change, Quid Informatica, Wansport, Dunlop, Pegaso System Led Technology, Podhio, Tempur.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.matchballfirenze.it e www.federtennis.it/toscana.

L’ingresso è libero

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze