Operazione droga e criminalità a Bagno a Ripoli. Recuperati 2 Schifano di pregio

I Carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno nelle ultime tre settimane sono stati impegnati in un capillare servizio coordinato a largo raggio, di contrasto alla criminalità predatoria e allo spaccio di stupefacenti sia nel capoluogo fiorentino che nel comune di Bagno a Ripoli e frazioni limitrofe, al fine di contrastare i reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione. Il dispositivo, che ha visto l’impiego di decine di uomini e mezzi per tutto il periodo, e che continuerà anche nelle prossime settimane, ha permesso di denunciare a piede libero 7 persone, tutte extracomunitarie, per furti in abitazione e presso aziende agricole, ricettazione, resistenza ed oltraggio a P.U., nonché un minorenne sorpreso a cedere stupefacente ad altro minore.

I controlli alla circolazione stradale, anche con l’utilizzo di etilometro, hanno portato alla contestazione di guida in stato di ebrezza di una cittadina finlandese sorpresa alla guida con un tasso alcoolemico di 1,5 g/l. I risultati conseguiti hanno permesso altresì di svolgere una determinante funzione preventiva e di deterrenza per i fenomeni delittuosi di natura predatoria, che avevano inciso in maniera significativa sulla percezione di sicurezza da parte delle comunità di Bagno a Ripoli e zone limitrofe.

La refurtiva, consistente complessivamente in macchinari agricoli per un valore di circa 2.000 euro, una motocicletta nuovissima e del valore di svariate migliaia di euro, 2 dipinti del pittore Mario Schifano di grande pregio e valore, 7 orologi del valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro e svariati monili in oro, il tutto oggetto di furto in diversi episodi verificatisi nell’ultimo anno nel comune di Bagno a Ripoli a danno di ville isolate, è stata restituita ai legittimi proprietari.

