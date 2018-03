Roberto Cacciapaglia, al via da Firenze il Celebration Tour 2018

Di rientro da una trionfale trasferta in Russia, Roberto Cacciapaglia inaugura le date italiane del “Celebration Tour 2018” lunedì 5 marzo dal Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45 – biglietti posti numerati da 17,50 a 30,50 euro – prevendite nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana. it/punti-vendita e online su www.teatroverdionline.it tel. 055.212320 e www.ticketone.it tel. 892.101 - info tel. 055.667566 - 055.212320; www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it - www.internationalmusic.it): un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo brani entrati di diritto nella storia della musica mondiale.

Roberto Cacciapaglia presenterà il recente, doppio, cd “Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition” con cui il compositore milanese celebra i dieci anni di uno dei suoi lavori più amati, “Quarto tempo”.

I brani saranno eseguiti in una versione totalmente inedita, utilizzando una tecnologia innovativa che espande le note del pianoforte nello spazio, portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio umano non riesce a percepire. Gli stessi armonici che Pitagora definiva essenza dell’Universo. Sarà come se dal pianoforte raggi sonori si espandessero nello spazio circostante, creando un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interprete. “Quarto Tempo” è l’istante oltre passato, presente e futuro, dove convogliano tutte le esperienze di ricerca sonora del compositore.

Nelle parole del Maestro: “La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare. Questi software modernissimi lavorano sull’essenza e la natura del suono, ecco un caso in cui natura e tecnologia lavorano insieme, non sono in antitesi. Una bella indicazione per il futuro, non solo della musica...”.

Sarà anche l’occasione per ascoltare “Celestia”, brano utilizzato dal rapper statunitense T-Pain in “Second Chance (don’t back down)”, in cui Roberto Cacciapaglia è in veste di featuring e compositore con lo stesso T-Pain: una collaborazione che ha portato il pezzo a essere il più ascoltato dell’intero disco “Oblivion”, ultimissimo del rapper, e a essere uno dei più ascoltati al mondo su Spotify.

E ancora, durante il concerto Roberto Cacciapaglia presenterà in prima assoluta due inediti del prossimo lavoro, previsto per la prima metà di aprile 2018.

“Quarto Tempo - 10th Anniversary Deluxe Edition”, pubblicato il 24 novembre, è entrato subito al primo posto su iTunes Classic Italia, ottenendo grandi riscontri anche in Olanda, Francia e Usa.

Il doppio cd, oltre ai 12 brani originali registrati a Londra con la Royal Philharmonic Orchestra nel 2007, contiene le interpretazioni inedite per pianoforte solo di tutte le composizioni e una versione inedita di “The Boy who Dreamed Aeroplanes – Il ragazzo che sognava aeroplani”.

Il nuovo album per piano solo vede la partecipazione di eccellenze dell’acustica, del suono e della registrazione:

Pianoforte Steinway Grancoda della Collezione Fabbrini preparato e accordato da Sandro Chiara.

Piano registrato con un sistema di ripresa composto da 14 microfoni da Michael Seberich.

Mixato in modo “naturale”, solo attraverso la ripresa dei microfoni e senza l’ausilio di alcun equalizzatore, da Gianpiero Dionigi, anche co-produttore del Cd.

Per il master, Roberto Cacciapaglia è tornato a Londra - patria simbolica di “Quarto Tempo” - agli Abbey Road Studios, tempio della musica senza confini di genere, e ha affidato questo lavoro a Andrew Walter, che ha lavorato, tra gli altri, per Rostropovich, Maria Callas, U2, The Beatles, Roger Waters, John Williams etc.

Tutti i brani del lavoro, co-prodotto da Gianpiero Dionigi, sono scritti e prodotti da Roberto Cacciapaglia. Produttore esecutivo, Francesco Cattini.

TOUR - Dopo la data inaugurale di Firenze il Celebration Tour 2018 di Roberto Cacciapaglia proseguirà a Bolzano (6 marzo, Teatro Cristallo), Roma (13 marzo, Sala Petrassi-Parco della Musica), Bologna (16 marzo, Teatro Duse), Milano (17 marzo, Auditorium Fondazione Cariplo), Verona (19 marzo, Teatro Camploy), Torino (20 marzo, Teatro Colosseo) e Fasano (13 aprile, Teatro Kennedy). Al termine del tour Italiano, seguiranno 4 date in America, nelle città di New York, San Francisco, Los Angeles e Toronto, per trasferirsi in Cina nel mese di agosto.

DAVIDE FRIELLO / Handpan fusion – Aprirà il concerto fiorentino Davide Friello con Handpan fusion. Compositore e percussionista, allievo all’accademia EMA del Maestro Cacciapaglia, Davide Friello è trai massimi virtuosi di handpan, strumenti a percussioni appartenenti alla famiglia delle steel drums.

SCUOLA NAZIONALE LIONS DI MASSAGGI OLISTICI - Grazie all’impegno di Lions Club Fiesole presieduto da Fiorenzo Smalzi, parte dell’incasso della serata sarà devoluto alla Scuola Nazionale Lions di Massaggi Olistici per giovani ipovedenti o non vedenti. Il progetto è finalizzato a favorire nuove opportunità occupazionali.

Roberto Cacciapaglia - Outdoor (Official Music Video)

www.youtube.com/watch?v= ZuJ2Jknjqqc

Roberto Cacciapaglia - Seconda Navigazione

https://www.youtube.com/watch? v=_pFS2fvtH64

Info Roberto Cacciapaglia

www.robertocacciapaglia.com

www.facebook.com/ RobertoCacciapaglia/

Info concerto

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Info tel. 055.667566 - 055.212320

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it

www.internationalmusic.it

Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

1° settore 30,50 euro

2° settore 26,00 euro

3° settore 22,00 euro

4° settore 17,50 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Teatro Verdi www.teatroverdionline.it

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente via telefono allo 055210804. Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.

Fonte: Ufficio Stampa

