Il Teatro ragazzi è di scena con 'Carlotta e la valigia del dottore'

Un altro appuntamento per “Qui comincia l’avventura…”, la stagione di Guascone Teatro dedicata ai piccoli spettatori. Domenica 4 marzo 2018 alle 17,00 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), Via XX Settembre 30, va in scena lo spettacolo d’attore con oggetti e musica dal vivo “Carlotta e la valigia del dottore”. Con Adelaide Vitolo, e Luca Guidi (chitarra e ukulkele). Una produzione Guascone teatro.

Filastrocche sciroppate, pillole di risate punture di affetto e bolle di sapone con miele a iosa. Questi ed altri divertenti rimedi per vincere la paura del dottore. Una storia allegra e delicata tra clown, musica e allegre gag. Dopo lo spettacolo piccola performance del coro “voci vivaci “ diretto dalla Maestra Artiggiani dell’Associazione culturale Orizzonti di Studio che per questo pomeriggio offrirà “La merenda come si faceva una volta”.

Per informazioni: 328 0625881 - 320 3667354 – info@guasconeteatro.it - www.guasconeteatro.it. Biglietti: adulti euro 7, bambini euro 5.

“Qui comincia l’avventura…” si svolge tra il Teatro delle Sfide di Bientina ed il Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa). Una rassegna di domeniche per bambini e famiglie inclusa nel più ampio cartellone del “Teatro Liquido” e ispirata alla grande avventura del Signor Bonaventura che quest’anno, proprio ad ottobre 2017, compie 100 anni.

Come le storielle di Bonaventura terminavano sempre con la fortunata ricompensa di un milione per lo strampalato protagonista, in queste undici domeniche il pubblico di adulti e bambini uscirà più ricco di sogni, fantasie, idee, ideali e voglia di giocare e sognare. Si alterneranno clown, maghi, marionette, burattini, ombre cinesi, musical, filastrocche e fiabe, delle più rinomate compagnie italiane e toscane: Rufino Clown, Mago Chico, Eduardo Nardin e Francesco Dendi, Guascone Teatro, la Compagnia del Bosco, Terzo Studio e molto altro.

L’appuntamento fa parte dell’edizione 2017/2018 (la quarta) del “Teatro Liquido”, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”. Con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Toscana Energia e Coop-Unicoop Firenze Sezione Soci Valdera. Un ringraziamento particolare a Terzo Studio, Fondazione Sipario Toscana, Accademia Verdi e Casciana Cultura.

«Con questo e tanti altri spettacoli in calendario, entrate con noi nel 12° anno di sfide – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle - 12 anni di spettacoli da tutto il mondo. Fatevi una scorpacciata di grandi spettacoli portati in scena da artisti che hanno fatto e stanno facendo la storia del teatro di Italia. Il Teatro Delle sfide di Bientina è dalla sua nascita uno spazio confortevole ed accogliente, un luogo ottimo per crescere sogni, seminare pensieri belli e raccogliere enormi dosi di allegria. Anche questa edizione è il risultato di un miracolo fatto di complicità e scommesse portato alla luce da molti moschettieri: le compagnie e gli artisti che continuano a pensare Bientina come una teatro importante, la famiglia Guascone che pedala in salita e ridacchia delle difficoltà e come sempre l’amministrazione comunale che investendo in cultura tenta di migliorare il futuro di tutti».

Fonte: Ufficio Stampa

