Teatro Scuderie Granducali, 'Blocco 3' di Fabrizio Brandi rinviato per maltempo

Il maltempo dei giorni scorsi ha comportato il rinvio dello spettacolo “Blocco 3” di Fabrizio Brandi al teatro delle Scuderie Granducali di Seravezza, riprogrammato per mercoledì 7 marzo, sempre con inizio alle ore 21:15. I biglietti prenotati o già acquistati restano validi per la nuova data. Chi desidera ricevere ulteriori chiarimenti o informazioni riguardo al cambio di data può contattare la segreteria della Fondazione Terre Medicee al numero 0584 757443, segreteria@terremedicee.it.

Quello messo in scena dall’autore e attore livornese Fabrizio Brandi è un racconto lieve, sospeso tra divertimento e commozione, ambientato nella Livorno a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Protagonista è un bambino di undici anni, Mario Nesi, che narra in prima persona le esperienze vissute all’ombra dei palazzoni popolari del mitico quartiere della Guglia, in un mare di “affollata e picaresca” umanità. Emergono così le amicizie, i primi amori, il rapporto con il padre, la scoperta della politica, i primi germi di ribellione umoristica e di autocoscienza, i colori e i sapori di una città solare e libera, ironica e feroce. Il palazzo e il quartiere si rivelano “il centro di un mondo scomposto e ricomposto in un prisma che rifrange la memoria da diverse angolazioni. La narrazione tratteggia con disinvoltura uno spaccato caleidoscopico della profonda umanità che vi si affolla e affianca Mario nel suo mestiere di crescere e di viver

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Seravezza