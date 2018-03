Timenet Empoli vs Sia Coperture Perugia: l’occasione per la rivincita

Le ragazze della Timenet Empoli si preparano ad affrontare domani sul campo di gioco del PalAramini di Empoli le avversarie biancoazzurre della Sia Coperture San Giustino Perugia. L’incontro, che si disputerà alle ore 17.30, potrà essere un’occasione di rivalsa per le nostre giallonere e soprattutto per salire in classifica dove, attualmente, si trovano a quota 19 punti.

E la voglia di rivincita di certo non manca alla Timenet, dopo le ultime vittorie e la grinta ritrovata di cui hanno dato prova anche domenica scorsa, rendendosi protagonista di un grande recupero che però non è bastato a portare a casa il risultato sperato. Contro le perugine, in particolare, le ragazze di coach Luigi Cantini cercheranno di rifarsi della sconfitta subita nel girone di andata, la quinta giornata di Campionato, al termine di tre combattutissimi set.

“L’incontro che ci prepariamo ad affrontare non è dei più facili – commenta Cantini – visto che si tratta di una squadra che si trova nella parte medio alta della classifica, ma sono contento che le ragazze continuano a mostrarsi concentrate e orientate all’obiettivo. Contro queste avversarie, poi, la voglia di rifarsi non manca. Sono certo che le atlete faranno del loro meglio e che daranno il massimo per portare a casa punti preziosi”.

Dal canto loro anche le biancoazzurre, reduci dalla vittoria per 3-2 contro la Canovi Coperture Sassuolo, si presenteranno al PalArmini intenzionate a combattere per salire in classifica dove si trovano in sesta posizione e scavalcare le avversarie in lizza per i primi posti, dopo un rendimento un po’ altalenante ma comunque positivo in questo Campionato. Le giallonere, dopo aver dato prova di una grande armonia di squadra e aver inanellato una serie di vittorie, si sono comportate molto bene anche nell’ultimo incontro con un’incredibile recupero, punto dopo punto, sul Volley Club Cesena che tuttavia non è valso a cogliere l’ennesimo trionfo e in cui purtroppo hanno visto infortunarsi la compagna Eleonora Gili che, come loro, si è fatta onore in campo. Nella formazione di domani, quest’ultima sarà sostituita nel ruolo di S2 da Diletta Donati che giocherà, sotto la regia di capitan Ludovica Torrini (opposto), insieme a Martina Lippi (palleggiatrice), Adele Poggi (schiacciatrice), Chiara Sacconi e Federica Falsini (centrali) oltre al libero Laura Genova.

Quel che è certo è che le ragazze della Timenet Empoli hanno tutt’altra voglia che rendere il gioco facile alle biancoazzure perché adesso più che mai sono consapevoli dell’importanza di fare squadra e serrare le fila per portare a casa punti fondamentali. I supporters delle giallonere non perderanno l’occasione di far sentire il loro calore alle empolesi e di incoraggiarle ad affrontare con onore una partita difficile ma che rappresenta per loro una grande occasione di rivalsa.

Fonte: Ufficio Stampa

