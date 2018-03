Abc, Promozione e Serie C sconfitte: weekend nero a Castelfiorentino

E’ Valdisieve a frenare l’avanzata gialloblu.

La corsa dell’Abc Castelfiorentino si ferma a nove vittorie consecutive e sul parquet di Pontassieve i ragazzi di Paolo Betti sono costretti a cedere ai fiorentini l’onore delle armi.

Un risultato che rispecchia quello che si è visto sul campo, con una prestazione, quella della truppa castellana, sicuramente non bella, come dimostra anche il punteggio finale. Da parte sua Valdisieve ha portato a casa una vittoria meritata, mettendo le mani sulla partita a cavallo tra la terza e la quarta frazione.

Una sconfitta che ci stava, ma da cui adesso è necessario rialzarsi immediatamente.

E’ l’Abc la prima ad andare a segno, ma i fiorentini fanno subito capire che in casa loro sarà impresa ardua siglando un break di 8-0 che porta le firme di Coccia, Rossi e Occhini. I gialloblu si rianimano guidati da Delli Carri sotto le plance e si riavvicinano chiudendo la prima frazione sul 20-17.

Nel secondo quarto l’Abc prende in mano l’inerzia e prima trova la parità con Verdiani e Belli (20-20), poi passa a condurre: i gialloblu stringono le maglie difensive mettendo in difficoltà l’attacco fiorentino e trovano fluidità in fase offensiva, affondando un break di 7-16 che manda tutti al riposo lungo sul 27-33.

Nella ripresa la gara procede sul filo dell’equilibrio finchè Coccia mette la firma sulla ritrovata parità (36-36). Complice anche un tecnico alla panchina gialloblu, però, Valdisieve riprende in mano il controllo e prova a scappare: l’Abc accusa il colpo e non riesce a trovare soluzioni in attacco, come dimostra il parziale del terzo periodo (19-5), così la frazione si chiude sul +8 locale (46-38).

L’ultimo quarto sigla il massimo vataggio per Valdisieve, che tocca il +12 sul 55-43 costringendo l’Abc a spingere sull’acceleratore per provare a rinetrare. Di fatto i gialloblu, con Papi prima e con Montagnani e Delli Carri poi, riduco il divario a sole cinque lunghezze quando mancano gli ultimi tre giri di lancette (55-50). Ma la squadra di casa è brava ad amministrare, e la rimonta castellana deve spengersi sul più bello.

VALDISIEVE – ABC CASTELFIORENTINO 61-55

Parziali: 20-17; 27-33 (7-16); 46-38 (19-5); 61-55 (15-17)

Valdisieve: Cianchi 10, Rossi 12, Coccia 16, Cioni, Occhini 13, Barchielli ne, Mariotti ne, Cherici 3, Bianchi 2, Municchi 2, Piccini N., Piccini C. 3. All. Pescioli.

Abc Castelfiorentino: Belli E. 5, Belli A. 11, Tozzi 4, Puccioni, Montagnani 11, Cecchi ne, Cantini ne, Ticciati ne, Papi 6, Daly, Verdiani 7, Delli Carri 11. All. Betti. Ass. Manetti, Lazzeretti.,

Arbitri: Canistro di Firenze, Bellucci di Livorno

Doppia sconfitta esterna per le due prime squadre targate Basket Castelfiorentino, con la Promozione che sfiora soltanto l’acuto a Poggibonsi (53-52) e la serie C femminile che si arrende a Livorno sponda Pielle (62-25).

Promozione

Alla penultima giornata di regular season i ragazzi di Gianni Lazzeretti sfiorano l’atteso primo acuto stagionale arrendendosi a Poggibonsi soltanto allo scadere e per un solo punto. 53-52 il finale al termine di una gara bella e combattuta. Quaranta minuti condotti sul filo dell’equilibrio con i gialloblu guidati da Morandini, top scorer del match con 22 punti realizzati, che sono andati davvero ad un passo dal fare lo sgambetto ai padroni di casa.

Le due prime frazioni procedono punto a punto (14-13 al 10′), con i locali che vanno al riposo lungo sul +2 (30-28) e con i gialloblu sempre in scia. Al rientro dagli spogliatoi è Poggibonsi che prova a mettere le mani sulla gara toccando il +7 al 30′ (44-37), ma il Bc non molla e nell’ultima frazione azzera il vantaggio locale arrivando a giocarsi il tutto per tutto in volata. Poi, in un finale al cardiopalma, è la squadra di casa a far festa.

BASKET POGGIBONSESE – BASKET CASTELFIORENTINO 53-52

Parziali: 14-13, 30-28, 44-37, 53-52

Basket Poggibonsese: Sorrentino, Cappelletti 10, paterno, Maccianti 4, Cucini 8, Cannistraro ne, D’Amati 9, Magnani 6, Pelosi 4, Castacani 4, Lotti 4, Bigazzi 4.

Basket Castelfiorentino: Garosi 2, Tinti L., Fioravanti 2, Morandini 22, Gandolfo 3, Calvani 9, Bianchi 6, Miranceli 3, Donati 2, Firenzani 1, Gradella, Chiarugi 2. All: Lazzeretti.

Arbitri: Del Lungo e Forte di Siena.

Serie C femminile

Niente da fare sul parquet della big Pielle Livorno per le ragazze di Claudio Calvani che di fronte alla terza della classe si arrendono con un perentorio 62-25.

Gara senza storia, soprattutto nelle prime due frazioni dove di fatto le padrone di casa mettono subito in chiaro le cose: il 15-2 del 10′ è sintomatico di quello che poi sarà l’andamento del match. Nel secondo periodo le cose non cambiano di molto e si va al riposo lungo sul 33-10. Al rientro la gara si fa più equilibrata, ma ormai alla formazione labronica basta soltanto amministrare, cosa che riesce a fare senza problemi facendo partire anzitempo i titoli di coda.

PIELLE LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 62-25

Parziali: 15-2, 33-10, 50-18, 62-25

Pielle Livorno: Filoni 7, Barsotti 9, Amendola 5, Antonelli 8, Battista 6, Creati Ga. 8, Fabbri 2, Burgalassi 8, Del Rio 4, Toti 3, Creati Gi ne. All: Marazzato.

Basket Castelfiorentino: Niccolini 2, Banchelli 6, Trillò 6, Lari 3, Ulivieri 7, Baldinotti 1, Fiorentino, Bongini, Meloni, Lucchesi. All: Calvani.

Arbitro: Frizzi di Livorno.

