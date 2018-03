Barriere architettoniche, PIT: "Buone notizie da via del Colombaio"

"Noi del Partito Indipendentista Toscano abbiamo a cuore l'aspetto sociale delle nostre città e abbiamo attuato e portato avanti l'utilizzo di una applicazione in grado di segnalare le barriere architettoniche presenti e poter inoltrare direttamente al Sindaco della città la Barriera.

L'applicazione NOBarriere dell'Associazione Luca Coscioni è lo splendido esempio di come la tecnologia riesca a fare del bene.

In data 3 Febbraio scorso un nostro rappresentante del PIT ha segnalato la barriera che riguarda la pinetina di Via del Colombaio.

Nella segnalazione vi è la diffida entro 30 giorni ad adempiere secondo la legge del 1 Marzo n.67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

Oggi 4 Marzo, 30 giorni esatti dopo la segnalazione, apprendiamo con orgoglio sui giornali la notizia dell'intervento sulla suddetta barriera che verrà eliminata, consentendo finalmente a chi è disabile o le mamme con bambini in carrozzina di poter salire senza disagi.

I cittadini hanno un grande potere che deve essere capito e utilizzato, cerchiamo di migliorare le nostre città con piccoli gesti che cambieranno il nostro modo di vivere.

Il PIT sarà sempre dalla parte di tutti i cittadini, soprattutto i meno fortunati.

Nel frattempo siamo felici che la Giunta abbia programmato il lavoro, saremo stati ancora più felici se fosse stato menzionato sia il nostro intervento sia quello della Associazione Luca Coscioni, in pratica è giusto dare merito a chi quotidianamente si dedica a migliorare la propria città, anche se politicamente di fazioni diverse."



Partita Indipendentista Toscano

