I Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Mariti a Firenze, nella mattinata di oggi, domenica 4 marzo. Un grosso pino è caduto caduto sulla sede stradale. L'albero, rimosso con autoscala e autogru, ha urtato contro tre autovetture parcheggiate al bordo della carreggiata. Non si segnalano danni a persone.

