Colle di Val d'Elsa città della scherma: è partner FIS e ospiterà i campionati under 23

Colle Val d'Elsa diventa la 26esima "City Partner FIS" d'Italia. La firma del protocollo d'intesa tra la Federazione Italiana Scherma ed il comune toscano è avvenuta ieri, mercoledi 28 febbraio 2018, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani under 23.

Un “esercito” di circa 500 atleti, con allenatori e accompagnatori al seguito, saranno i protagonisti nel week-end del 17 e 18 marzo, durante il quali si assegneranno i 6 titoli di campione italiano under 23 di spada, fioretto e sciabola e spada sia maschili che femminili. I vincitori avranno anche il diritto ad essere convocati dalla F.I.S. a rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei.

"Nel Palazzetto dello Sport di via Liguria gli atleti si affronteranno su 22 pedane - spiega Stefano Murana presidente del Club Scherma Valdelsa A.S.D., comitato organizzatore della manifestazione -: le gare inizieranno di prima mattina e si protrarranno fino al tardo pomeriggio, quando avranno luogo le finali. Il sabato si inizierà alle 9,00 con le gare di spada e fioretto femminile e a seguire alle 13 partirà anche quella di fioretto maschile. La domenica i primi a scendere in pedana saranno gli spadisti alle 9,00, seguiti dalle sciabolatrici alle 11,00 e infine dagli scibolatori alle 14. Il Club Scherma Valdelsa, nato nel 2013 sotto la guida del maestro Luca Murana, conta ad oggi 50 soci e circa 100 atleti tesserati alla Federazione italiana Scherma tra agonisti e non, intercettando la richiesta di un vasto territorio a metà strada tra Siena e Firenze, città in cui la scherma ha fatto storia".

Alla presentazione dell'evento ed alla firma del protocollo di City Partner FIS hanno partecipato il vicesindaco di Colle Val d’Elsa Lodovico Andreucci, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, il VicePresidente vicario di Federscherma Paolo Azzi ed il Presidente del Comitato Regionale Toscano FederScherma Edoardo Morini.

Azzi e Scarso hanno sottolineato come il protocollo sia frutto di un lavoro importante fatto dal Club Scherma Valdelsa sul territorio e come questo rappresenti un’operazione culturale prima ancora che sportiva. Il presidente Scarso ha poi aggiunto: “Questo è un segnale per il mondo della scherma: per noi piccoli o grandi centri, piccole o grandi società hanno lo stesso valore”.

Colle Val d’Elsa diventa così la 26ma città italiana e la 5° toscana (insieme a Pisa, Campi Bisenzio, Montecatini Terme e Chianciano Terme) a stringere l’accordo di collaborazione City Partner FIS: una collaborazione che prevede la promozione del territorio e della disciplina sportiva, una sinergia che fa bene alla scherma e ai comuni che vi aderiscono.

Per il vicesindaco Andreucci l’adesione al protocollo è un atto dovuto al riconoscimento del lavoro svolto dal Club Scherma Valdelsa in questi anni e un segnale importante che sottolinea il valore educativo dello sport.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti del CONI Siena, il delegato provinciale CONI Paolo Ridolfi e il delegato provinciale FIS Filippo Pintaldi.

Fonte: Fis - Ufficio Stampa

