Tragedia nel calcio italiano: trovato morto Davide Astori, capitano della Fiorentina

Una vera e propria tragedia: il capitano della Fiorentina è stato trovato morto oggi, domenica 4 marzo, nell'albergo di Udine dove stava preparando la trasferta. A darne notizia è il sito della Fiorentina, con una nota ufficiale.

Astori, ex difensore di Roma e Milan e della Nazionale, aveva trentun anni ed è stato trovato senza vita nella sua camera. Si pensa a un collasso cardiocircolatorio mentre era a letto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Sconvolti i compagni di squadra, l'allenatore e la dirigenza. La partita di oggi contro l'Udinese è stata annullata e rinviata a data da destinarsi.

"La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti" scrive la Viola in una nota.

In segno di lutto è stata rinviata tutta la giornata di Serie A.

Tutte le notizie di Calcio