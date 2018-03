Elezioni 2018, dal Comune di Firenze: "Non andate ai seggi all'ultimo minuto"

Le nuove procedure di voto, con l'introduzione del tagliando antifrode, stanno rallentando le operazioni elettorali anche a Firenze come in tutta Italia. L'amministrazione invita i cittadini a non recarsi ai seggi all'ultimo momento e li ringrazia per la pazienza e la collaborazione. Grande affluenza ma senza code agli uffici anagrafici e a quello elettorale aperti straordinariamente: fino a metà pomeriggio sono stati rilasciati oltre 1000 duplicati delle schede elettorali.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

