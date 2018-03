Elezioni 2018, la diretta live: i dati delle 12 in Toscana. File e ritardi ai seggi

Elezioni 2018, seguiamo in diretta live tutto quello che succede nelle urne in Toscana e non solo. Se siete da cellulare cliccate su questa versione.

Elezioni 2018, ci siamo

È arrivato il 4 marzo, giorno delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano. Si vota dalle 7 alle 23 in tutta Italia: in Lombardia e nel Lazio i residenti sono chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a eleggere il nuovo governatore. I maggiorenni potranno votare per la Camera dei Deputati, chi ha compiuto 25 anni potrà votare anche per il Senato della Repubblica. Basterà presentarsi alle urne con un documento d'identità e la scheda elettorale.

Tra le novità di quest'anno segnaliamo che non si potrà più inserire la scheda nell'urna. A farlo sarà il presidente del seggio, non prima di avere controllato il 'tagliando antifrode' introdotto con la nuova legge elettorale, il Rosatellum bis.

Per chi ha gravi impedimenti sarà possibile l'accompagnamento nella cabina elettorale. Si ricora che il voto è possibile anche in ospedale.

Elezioni 2018 in Toscana

In Toscana sono 3.672.202 i cittadini che potranno esprimere il loro voto nelle 959 sezioni. Saranno 38 i deputati e 18 i senatori espressione del voto nella nostra Regione: 14 deputati e 7 senatori eletti nell'uninominale, 24 deputati e 11 senatori nel proporzionale.

gonews.it seguirà in diretta il voto e gli scrutini con aggiornamenti in tempo reale, foto, dati, statistiche, curiosità e contenuti esclusivi.

