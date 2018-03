Due persone sono state denunciate a Livorno per due episodi nei seggi cittadini. Oggi, domenica 4 marzo, si vota in tutta Italia e ci sono polemiche. Un 65enne voleva entrare in cabina con la madre anziana pur non avendo l'autorizzazione, per questo ha avuto un aspro diverbio con il presidente di seggio. L'altra denuncia è scattata per un uomo di 59 anni che è stato sorpreso mentre scattava una foto alla scheda dentro la cabina elettorale, utilizzando il cellulare.

