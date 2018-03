I Vigili del Fuoco di Viareggio sono intervenuti questa notte intorno alle 2 in zona Varignano per un incendio sviluppatosi all'interno di un'officina. L'incendio ha interessato diverse moto che si trovavano all'interno, oltre ad arredi e materiale vario e per i danni subiti il locale è stato dichiarato momentaneamente inagibile.

