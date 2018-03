Incendio in una palazzina a Lucca: una donna al pronto soccorso

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte, domenica 4 marzo, intorno alle ore 4 in Via del Tiro a Segno 331 a Lucca, per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina. L'incendio ha interessato la cucina, all'arrivo della squadra dei vigili era presente molto fumo e la signora residente era in difficoltà. I Vigili del Fuoco hanno spendo l'incendio e contemporaneamente hanno fatto uscire la donna per poi affidarla ai sanitari. Adesso è al pronto soccorso ma non in gravi condizioni.

