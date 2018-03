La Ribalta Teatro, 'Quando, quando?' tra i semifinalisti dell’importante premio In-Box

L’ultima produzione teatrale de La Ribalta Teatro (Alberto Ierardi e Giorgio Vierda) dal titolo Quando, quando? dopo essere stata presentata in ottobre 2017 a Berlino ed Amsterdam e al Teatro Lux di Pisa in Novembre, in prima nazionale, è oggi tra i semifinalisti dell’importante premio In – Box per giovani compagnie italiane. La rete In – box sostiene e promuove le esperienze produttive più importanti della scena emergente, la vincita consiste infatti nel poter portare in giro per l’Italia (tra festival e spazi) spettacoli dal linguaggio contemporaneo, originali sia nella scrittura e nella messa in scena.

Quando, quando?, racconta il sogno migrante della nostra generazione, quello delle grandi capitali nord europee, dove un esercito di nostri coetanei spesso ben qualificati, sopravvive quotidianamente riciclandosi come lavapiatti nei locali o come, nel caso della nostra storia, assumendosi il compito “tuttofare” nel backstage di un grande teatro londinese. Mentre sul palco va in scena il grande classico Aspettando Godot, nel backstage, appunto, i due protagonisti fanno il lavoro sporco. Un’esistenza condotta ad un passo da quel palcoscenico tanto desiderato, ma sempre all’ombra dei riflettori. Il “dietro le quinte” è l’ambientazione giusta per raccontare questa piccola storia di emigrazione Made in Italy, carica di speranze, illusioni, sconfitte. Il sogno spaccato a metà si trasforma in una realtà sospesa, un po’ tragica, molto buffa, così come nella celebre pieces di Samuel Beckett.

Fonte: Ufficio stampa

